Isabel Díaz Ayuso presenta su plan contra las drogas: "Vamos a ir a por ellos"

"Vamos a reaccionar antes de que sea demasiado tarde". Esa ha sido la premisa de Isabel Díaz Ayuso en su presentación de este Plan Regional Antidrogas. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha encabezado los actos de puesta en marcha de este ambicioso proyecto desde la localidad de Torrejón de Ardoz.

"Madrid está viviendo uno de sus mejores momentos, pero no queremos volver a ver lo peor de la década de los ochenta, que tenía su parte buena, la musical, pero también tenía esa parte tan cierta que trajo lo peor a la juventud de Madrid", ha subrayado durante su intervención Díaz Ayuso. "No queremos volver a ver sufrir a las madres de la droga. No queremos volver a ver a jóvenes deambulando sin rumbo por las calles de Madrid y que la delincuencia vuelva a todos los rincones".

Europa Press Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, saluda a las distintas unidades policiales y caninas en su presentación del Plan Regional contra las Drogas.

En cifras 75MEDIDAS ANTIDROGA

El proyecto constará de 75 de medidas, de las cuales 21 ya se encuentran en marcha y 54 son completamente novedosa. Todas estas se estructurarán en cuatro pilares: la prevención, la asistencia, la reinserción y la vigilancia. De estas, el grueso de las iniciativas se dedicarán a la primera de las fases, la de prevención, que la han destacado como la más importante dentro de este proyecto.

Algunas de las medidas más novedosas son la instalación de buzones anónimos en los distintos centros educativos, un nuevo servicio de asistencia telefónica en el 012, más test de saliva, crear una red de atención o reforzar a los agentes de la policía local con más unidades caninas. Para poder acometerlo, el ejecutivo regional destinará 200 millones de euros. El plan está previsto que se mantenga en vigor durante 4 años.

A estas iniciativas se suman otras que implican a toda la región, como por ejemplo una maratón contra la droga. A este se sumarán conciertos y otro tipo de iniciativas como inspecciones a través de análisis de aguas residuales, realizando encuestas para hacer un seguimiento del uso de las drogas o talleres y foros.

Europa Press Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, junto a unos jóvenes del Instituto Palas Ateneo de Torrejón de Ardoz

El objetivo que se marca Ayuso es claro: "que los camellos se queden fuera de los colegios". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que "esta lacra no es bienvenida. En Madrid decimos no a las drogas y sí a la vida en libertad". Además, la regidora ha tildado de "farsa" y de "gran estafa" a las drogas señalándolas como un ataque claro contra la juventud y el futuro. Además, ha apuntado que los estupefacientes son el origen de las reyertas, violencia de las bandas juveniles y muchos problemas de salud mental.

En este acto de presentación, que ha tenido lugar en el Instituto Palas Atenea de Torrejón, Díaz Ayuso ha estado acompañada por varios miembros de su ejecutivo; el alcalde de Torrejón, Alejandro Navarro; la directora del centro, María Inmaculada Gutiérrez y alumnos del Instituto. Además, antes de la puesta en marcha del Plan, todos han podido asistir a un simulacro de detección de sustancias ilegales por la unidad canina de las policía locales.

"Planes como este, hacen que todos recapacitemos. Que tengamos la ayuda tanto de instituciones como hemos visto ahora en la exhibición pero al final sois vosotros quienes tienen que tomar esas decisiones. Pero tengamos en cuenta que esas situaciones pueden ser un poco perjudiciales a nuestro futuro. Quizá de momento, no, pero en un futuro sí pueden serlo. Entonces tenerlo muy claro antes de decir que sí a tomar algún tipo de sustancia", ha apoyado el plan Alejandro Navarro, alcalde de Torrejón.

Quien también se ha mostrado partidaria de esta iniciativa ha sido María Inmaculada Gutiérrez, directora del Instituto Palas Atenea de la localidad. "Como centro educativo nuestra principal preocupación es y ha sido siempre proteger y ayudar a nuestros alumnos. Cualquier colaboración de otras entidades educativas, del Ayuntamiento o de las Fuerzas de Seguridad son bienvenidas".

Comunidad de Madrid La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la presentación del Plan Regional contra las Drogas.

​​Madrid con los afectados

Durante todo el acto ha estado muy presente los trágicos sucesos que ocasionó la DANA en Valencia y Castilla La Mancha. Precisamente la presentación del Plan ha comenzado guardando un minuto de silencio por las víctimas. "Hoy Madrid es Paiporta, Aldaya, Alacuaz, Picaña, Sedaví, Alfafar, Masanasa, Catarroja, Albal, Letur, Albacete, así podemos hasta 50 municipios donde se han perdido tantas vidas y numerosas familias todo lo que tenían", ha fijado Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que "son días de lutos para todos, este es el drama que estamos viviendo en España, pero la Comunidad de Madrid va a estar ahí, precisamente, ahora más que nunca, al servicio de España". Además, Ayuso ha establecido que su compromiso va a seguir "todo el tiempo que necesiten".

De momento, el ejecutivo madrileño ha enviado ya 144 profesionales y 36 vehículos a Valencia. Además. ha desgranado que ha vuelto a mandar un contingente de 34 bomberos y tres bombas forestales que han sido los encargados de realizar el relevo de los 31 profesionales del ERICAM que se encontraban en la zona.

Con esta tragedia, la dirigente madrileña ha explicado que "estamos tomando nota de todo lo que ha sucedido para seguir reforzando nuestras políticas de seguridad y emergencia para evitar, en la medida de lo posible, que cualquier fenómeno adverso pueda causar la décima parte del daño de esta catástrofe.