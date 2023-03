Pablo Fernández pone el foco en los estudiantes, en los días en los que IFEMA celebra 'Aula'

Nos encontramos en uno de los momentos más cruciales del año para miles de estudiantes. No se trata de lasPruebas de Acceso a la Universidad, sino del momento en los estudiantes se hacen varias de las preguntas que son importantes para su futuro: ¿A qué me quiero dedicar en el futuro? Y no es para menos, ya que la respuesta puede hacer que continúen sus estudios por la vía universitaria, la Formación Profesional o incorporarse al mercado laboral una vez terminen el Bachillerato.

Para los jóvenes que quieren seguir estudiando, pero no saben qué carrera escoger, hay una opción durante estos días, puesto que desde el martes (22 de marzo) hasta el domingo (26 de marzo) el salón internacional del estudiante (más conocido como Aula) abre sus puertas en IFEMA (Madrid). Se trata de un evento destinado a mostrar a los estudiantes cuáles son las opciones de estudio que tienen, las que se ajustan más a su perfil y así darles una orientación sobre la decisión que pueden tomar. El precio de la entrada para estudiantes, a partir de los 14 años de edad, los profesores y público en general es de 6 euros (9 euros si la compras directamente en la taquilla de IFEMA, según la información web del evento).