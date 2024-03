La búsqueda de empleo exprés en Madrid en 10 minutos: "He sido preseleccionada"

Imagínate que en 10 minutos puedas tener varias entrevistas de trabajo con diferentes empresas del mundo de la hostelería. Es lo que este evento sectorial tiene como objetivo, que mediante entrevistas exprés a 80 candidatos, se consiga acelerar el proceso para poder obtener un contrato en hostelería. Un evento que está impulsado por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con la Asociación de Hostelería.

Pepe Aniorte, es el gerente de la Agencia para el Empleo del Ayto. de Madrid y nos contaba que el objetivo de estas entrevistas rápidas es que haya un conocimiento cercano y próximo del empresario con estos 80 candidatos para cubrir esos 40 puestos de trabajo.

Y es que Madrid está entre las ciudades españolas que más se resiente de esta falta de camareros. Los cerca de 32.000 bares y restaurantes de la capital no dan abasto. Con esta iniciativa se busca insertar a todo tipo de personas, preparadas o no, en la hostelería.

Los candidatos han tenido un proceso de preselección realizado por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid con 800 personas y tras esa entrevista rápida con la empresa, pasan a una inserción directa.

Muchos candidatos estaban con algunos nervios por estas entrevistas aunque la mayoría tenían ya alguna experiencia en el sector. Ximena, de 23 años, era una de ellas.

“Yo ya he trabajado en el tema de hostelería, vi la oferta y me apunté. Pasé una primera entrevista y he quedado preseleccionada”. Las 5 empresas que seleccionan a posibles trabajadores, buscan un tipo de perfil que les apasione el mundo de la hostelería.

Los trabajadores de recursos humanos, contaban que la hostelería tiene mucha rotación y que se ha presentado mucha gente joven, de 18 años, con ganas de trabajar en el sector. Una iniciativa que ha abierto una puerta de oportunidades para muchas personas que buscan un nuevo trabajo.