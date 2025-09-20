Converses con Juan Fernández: “El Tribunal Constitucional se ha convertido en aliado de la corrupción política del Gobierno”

El portavoz del Partido Popular (PPC) en el Parlament, Juan Fernández, ha acusado al Tribunal Constitucional de estar al servicio del Ejecutivo y de avalar la corrupción política. “El Tribunal Constitucional (TC) se ha convertido en aliado de la corrupción política del Gobierno de España”, ha asegurado. En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, el dirigente popular ha advertido de que Sánchez se ampara en el alto tribunal para blindar sus pactos con los independentistas. “Aunque el TC intente blanquear estos acuerdos, lo cierto es que Puigdemont está huido porque ha cometido delitos contra la democracia y la Constitución”, señala el portavoz popular.

Por otro lado, Fernández considera que a Pedro Sánchez “le interesa un socio que le garantice llegar hasta el final de la legislatura” y Puigdemont busca “un presidente débil que ceda a todos los chantajes”. Pese a ello, el dirigente popular no cierra la puerta a una moción de censura apoyada también por Junts. “No se trata de pactar cuestiones políticas, sino de una emergencia nacional. Si el PP, Vox y Junts hemos coincidido en el Congreso para bajar

impuestos, ¿por qué no coincidir también en el voto para echar a Sánchez, que nos somete a un infierno fiscal?”, razona Fernández.

El portavoz popular también ha cuestionado el modelo económico de “prosperidad compartida” que propone el president Salvador Illa. “Cataluña sigue inmersa en la decadencia”, afirma. “Y lo que Illa llama prosperidad compartida no es más que una anestesia para que la gente no esté atenta a los problemas reales”. Fernández denuncia que “la prosperidad compartida es la peor estafa política. Los catalanes siguen sufriendo un infierno fiscal, colapso de los servicios públicos, inseguridad y las peores listas de espera de Europa”.

Respecto a la situación de la seguridad en Cataluña, Fernández alerta de que “Cataluña vive una grave situación de inseguridad, con ocupación ilegal de viviendas y una inmigración descontrolada”. El popular reclama a la consellera de Interior que actúe con responsabilidad: “Lo mejor que podría hacer es solicitar más Policía Nacional y más Guardia Civil para Cataluña, porque necesitamos refuerzos que garanticen la seguridad en nuestros barrios”, ha señalado.

Preguntado por la votación en el Ayuntamiento de Badalona a favor del Pacte Nacional per la Llengua, Fernández la calificó de “una pequeña equivocación” y recalcó que “Badalona no se adherirá ni dará apoyo a un pacto que fomenta la imposición lingüística y convierte al catalán en una lengua antipática”.