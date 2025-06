CONVERSES CON JAVIER DE LAS MUELAS : “En Cataluña no sabemos acoger al que viene de fuera y en Madrid lo saben hacer”

El empresario y leyenda viva de la coctelería Javier de las Muelas ha dibujado en el programa Converses de Cope Catalunya i Andorra un retrato de la transformación social y cultural de Barcelona en las últimas décadas, afirmando que la globalización ha provocado una pérdida de carácter de la ciudad. “Nos hemos vulgarizado extraordinariamente porque la globalización nos ha hecho perder mucha identidad en todos los ámbitos de la vida pública y cotidiana”, ha explicado.

El empresario ha lamentado que Barcelona haya dejado de ser una ciudad acogedora, especialmente en comparación con Madrid: “Aquí no sabemos acoger, no damos calor al que viene de fuera. En Madrid eso lo hacen mejor. Aunque sea un fuego de paja, allí te reciben”, ha señalado. Y ha añadido que esta falta de hospitalidad afecta incluso a los que intentan integrarse plenamente: “hay gente que se ha venido a trabajar aquí de otros países y se tiene que ir porque no se la acoge”, ha explicado.

De las Muelas ha lamentado también lo que considera un creciente clima de autocensura y polarización ideológica: “Hay posicionamientos que están mal vistos”, señala. En su opinión, hoy “no se pueden decir ciertas cosas”, y muchas personas optan por no

expresar su punto de vista para no ser juzgadas o excluidas. “Si no tienes una postura supuestamente de izquierdas, eres mal visto. Eso es totalitarismo”, ha lamentado.

En contraste con esta visión crítica del presente, De las Muelas ha destacado el poder transformador del arte y su amistad con el artista Javier Mariscal, con quien comparte más de 50 años de relación personal. Juntos han impulsado una exposición que se puede visitar en su local, el Dry Martini, que, según sus palabras, “no es una retrospectiva, sino una celebración viva de su arte: óleos, esculturas, cerámica… Todo lo que lo convierte en un creador único”.

La exposición, integrada en el espacio del bar y visible incluso desde la calle, es para De las Muelas una forma de rendir homenaje en el presente: “Hay que condecorar ahora, no en un futuro”, afirma. Según ha explicado, la muestra, surgida a raíz de una conversación espontánea con Mariscal, es una prolongación del alma del Dry Martini, que considera un “templo donde el arte, la coctelería y la ciudad se encuentran”.

En un momento en el que, según el empresario, “todo apunta a un mundo neutro, igualitario, sin carácter ni emoción”, su mensaje es preservar lo propio, mantener la identidad y defender la conversación auténtica. “El bar no es solo el Dry Martini o el American Bar del Savoy, también es el bar del pueblo, el de cada barrio. Ese es el que tenemos que salvar”, ha afirmado.