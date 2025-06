Qué es el vitiligo: causas, síntomas y tratamientos de esta enfermedad de la piel

A pesar de que no está claro cuál es el origen de la enfermedad, se sabe que intervienen factores genéticos, autoimmunitarios y ambientales, que llevan a una pérdida de melanina, la sustancia que da color a la piel. A pesar de no tener cura de momento, sí que existen tratamientos capaces de mejorarla y controlar la progresión.

¿Qué es el vitiligo?

Ocurre cuando los melanocitos, que son las células encargadas de la pigmentación de la piel, o bien se destruyen o bien dejan de funcionar. Esto hace que no se produzca melanina, que es la sustancia que colorea la piel y nos protege del sol. Como consecuencia, aparecen las características manchas blancas, en cualquier parte del cuerpo. Algunas personas tienen solo algunas, mientras que otros tienen por todo el cuerpo.

no resulta peligroso ni se contagia y no es, ni mucho menos, un cáncer de piel

Según la organización internacional The Vitiligo Society, se estima que afecta entre el 0,5% y el 2% de la población mundial, unos 70 millones de personas. Puede presentarse en personas de cualquier edad, etnia o sexo, a pesar de que es un poco más frecuente en mujeres. Puede aparecer en cualquier momento, a pesar de que lo más habitual es que aparezca entre los 10 y los 30 años. De hecho, entre el 20% y el 35% de los afectados son niños.

Diferentes tipos de vitiligo

Hay tres tipos principales de vitiligo:

El primero, el llamado focal, en que la persona tiene unas cuántas manchas en una sola parte del cuerpo.

El segundo, conocido como no segmentario, es la forma más habitual y afecta a nueve de cada 10 pacientes. Las manchas, que aparecen en cualquier parte del cuerpo, tienen una distribución simétrica y la evolución es lenta y complicada de predecir. Esta forma de vitiligo se asocia a un ataque del sistema inmunitario, que ataca y destruye los melanocitos.

Y, por último, el segmentario es el tipo menos frecuente. Acostumbra a aparecer en un lado del cuerpo. Su progresión suele ser más rápida al inicio, a pesar de que cuando se estabiliza suele ser menos agresivo que el no segmentario.

¿Dónde aparecen las manchas?

A pesar de que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, es más probable que salgan en las zonas de la piel más expuestas al sol, como por ejemplo a la cara y las manos. Las manchas blancas son también habituales a las partes del cuerpo con plieges, como por ejemplo codos, rodillas e ingles. Así mismo, son frecuentes alrededor de los ojos, las nariz, el ombligo y la zona genital.

¿Cuáles son las causas?

Hay que tomar el sol de forma responsable

A pesar de que se ha avanzado mucho en la investigación del vitiligo, todavía no se ha identificado una única causa definitiva. La hipótesis más aceptada entre la comunidad científica es que se trata de una enfermedad autoinmune y las células de defensa atacarían por error los melanocitos.

Otra hipótesis apunta a un origen genético, porque se ha visto que las personas que sufren esta afección suelen tener antecedentes familiares de enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo diabetes tipos 1, tiroiditis y psoriasis. Es más, dos de cadadiez personas con vitiligo tienen un familiar directo con esta condición.

También se ha visto que, a pesar de que no se puede hacer nada para evitarla, sí que hay algunos factores ambientales, como por ejemplo el estrés emocional, las quemaduras en la piel, traumatismos y la exposición a químicos, que pueden actuar como desencadenantes del vitiligo en personas que ya tienen una predisposición genética.

¿ QUÉ síntomas tiene?

Más allá de las manchas blancas que empiezan a aparecer en la piel, el vitiligo no causa ninguno otro síntoma físico. Sí que se suele vincular a malestar emocional y psicológico. La enfermedad impacta en la autoestima de las personas que la sufren y los puede ocasionar ansiedad. De hecho, el estrés, la depresión y la ansiedad influyen en los brotes y la evolución. Cuanto más afectación emocional, más avanza el vitiligo.

¿Cómo se diagnostica ?

Simplemente con un examen visual de la piel hecho por un dermatólogo. En el caso de personas con la piel muy clara, se puede utilizar una luz d, que emite luz ultravioleta que permite ver las manchas blancas, sin melanocitos, de color blanco brillante. En casos muy infrecuentes, si hay dudas sobre el diagnóstico, se puede hacer una biopsia cutánea.

Visita al dermatólogo

¿Tiene cura?

De momento, no se puede curar, a pesar de que hay tratamientos para controlar la enfermedad; ninguno de ellos, pero, tiene una eficacia del 100% que haga que las manchas desaparezcan, a pesar de que mejoran el aspecto.

¿Qué tratamientos hay?

Fototerapia: Se aplican terapias con luz ultravioleta para estimular la producción de melanocitos.

Láser: Se usa cuando la enfermedad afecta zonas pequeñas, sobre todo a la cara.

Cremas esteroides: Se extienden por la piel y buscan inhibir el sistema inmunitario o modular la producción de melanina. También, en áreas limitadas, se pueden aplicar corticosteroides potentes, que si se usan al inicio de la enfermedad pueden ayudar a recuperar parte del color de la piel, dado que reducen la inflamación que hace que la piel contenga menos células pigmentarias.

Micropigmentación: Se inyectan pigmentos artificiales a la piel para imitar el color natural. Esta técnica es similar a un tatuaje, a pesar de que menos profunda y más precisa. Se suele utilizar para camuflar pequeñas áreas afectadas por el vitiligo en zonas visibles faciales, como ahora los labios y las cejas.

Despigmentación: Cuando todo el cuerpo está afectado, a veces se opta para aclarar la pigmentación de toda la piel. Es un tratamiento irreversible, seguramente el que se aplicó la estrella del pop ,Michael Jackson.

Medicamentos: Aminoácidos como la fenilalanina aplicados en la piel o ingeridos, sumados a exposición solar.

Quirúrgicas: Se está estudiando el trasplante de melanocitos, en que se extrae una muestra de la piel, normalmente pigmentada, y se utiliza para que crezcan nuevos melanocitos en el laboratorio. Después, se pueden trasplantar en la zona despigmentada para que recupere parte del color.

Estilos de vida saludables

A pesar de que no se puede prevenir, hay toda una serie de hábitos de vida saludables que pueden contribuir a evitar los factores desencadenantes o agravantes. Para empezar, hace falta protector solar: en el caso del vitiligo, las manchas blancas no se pueden broncear, y si no están muy protegidas, se pueden quemar. Quemadas repetidas aumentan el riesgo de cáncer de piel. Además, hay que hidratar bien la piel para evitar que esté seca e irritada.

Alimentos que representan la dieta mediterránea,

Así mismo, es conveniente evitar traumatismos, infecciones o la exposición a agentes químicos que puedan dañar la piel. También las situaciones de estrés crónico en el tiempo.

Es recomendable seguir una alimentación equilibrada y rica en antioxidantes, como los que están presentes en la fruta y la verdura, y los frutos secos, alimentos que pueden ayudar a prevenir el estrés oxidativo y a fortalecer el sistema inmunitario.

También son convenientes los alimentos ricos en grasas omega-3. Al contrario, hay que evitar las carnes procesadas, los cereales refinados y las bebidas azucaradas.