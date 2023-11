La violencia de género se ensaña con las mujeres con discapacidad: "tuve tres parejas maltratadoras"

La violencia machistasigue presente en la actualidad, pero, por fortuna, con el paso de los años se está haciendo más visible. La violencia de género es una violación de derechos humanos.

Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres en el mundo (30%) ha sufrido alguna vez en su vida violencia física y/o sexual de un compañero sentimental o violencia sexual de otro hombre sin esa relación. La mayor parte de las veces, el agresor es la pareja; casi un tercio (27%) de las mujeres de 15 a 49 años dicen haber sufrido este tipo de violencias por su pareja.

La violencia de género se ensaña con las mujeres con discapacidad









"Llegas a normalizar este tipo de violencia"

En Herrera en Cope Cataluña hemos hablado con Ana María, víctima de maltrato.



- ¿Cómo empezó todo y cómo estás ahora?



En mi caso es un tipo de violencia que se desarrolló con el paso del tiempo porque nací en una familia disfuncional y entonces normalizas ese tipo de violencia como son los gritos, chantajes, entonces tus parejas son recurrentes a lo que tú has vivido en tu infancia como lo normalizas encuentras un patrón y sigues equivocándote.

A lo largo de mi vida he tenido tres parejas maltratadoras, cada una en un ámbito diferente, el primero fue el padre de mis hijos que me quería tener siempre en casa y no quería que me relacionase con el resto del mundo, el segundo fue maltrato laboral, quería utilizarme, ya que era su jefa y quería eliminar a personas que le podían hacer la competencia dentro de la empresa y el tercero desgraciadamente fue un ludópata y alcohólico con este último llegué a tocar hondo.



La incapacidad que tengo también es del sufrimiento y la angustia que he vivido. Considero que es un problema de salud pública mucho mayor de lo que nos imaginamos



- ¿Qué incapacidades te ha dejado esta situación?



A lo largo de treinta años he tenido dos cánceres, uno de mamá y otro de color tengo, fibromialgia con dolor crónico, un ictus, arritmia cardíaca, hipertensión, piedras en la vesícula, en fin toda una serie de patologías que asocio a la parte emocional que nos altera toda la bioquímica de nuestro cuerpo y respecto a esto cada vez hay más estudios.





Amnistía Internacional lleva años denunciando la persistencia de múltiples obstáculos para la protección e identificación de las víctimas, y subrayando que no basta con la legislación.

Hacen falta recursos humanos y materiales para poner en práctica y evaluar –con la participación de víctimas, familiares y expertas en género– las medidas legales, el funcionamiento de los juzgados especializados en violencia machista, la aplicación de los mecanismos de protección.

Hace falta formación a todos los niveles para prevenir el maltrato institucional de las víctimas en ámbitos policiales y judiciales. Y hace falta concienciación social, un objetivo fundamental en el que los medios de comunicación podrían jugar un papel clave.