El TSJC ordena a una escuela del Garraf (Barcelona) impartir asignaturas "principales" en castellano

Barcelona - Publicado el 05 may 2025, 15:59

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado a un centro escolar de la comarca del Garraf (Barcelona) impartir en castellano asignaturas "principales", más allá de la correspondiente al aprendizaje de la lengua.

El tribunal ha admitido las cautelares solicitadas por un padre, que solicita que, mientras sus 2 hijos permanezcan escolarizados en el sistema educativo catalán reciban en castellano, además de la asignatura de lengua, una o unas materias que por su importancia y su carga lectiva "puedan ser consideradas como principales".

El auto solicita a la dirección que en un mes se impartan estas asignaturas en castellano en ambos grupos, y que el centro preserve la identidad y la intimidad tanto de los demandantes como de sus hijos.

El castellano sigue estando marginado en algunas aulas de Cataluña

El padre acudió a un juzgado de lo contencioso y alegó que la educación de sus dos hijos se estaba desarrollando en un modelo de inmersión "exclusivamente en catalán" y sin que existiera una presencia mínima garantizada del castellano como lengua vehicular.

La Generalitat ha alegado que en educación infantil no hay materias ni asignaturas, sino que la educación gira en torno a competencias y ejes, y que no se distingue entre "áreas principales y no principales".

primer fallo que tendrá que aplicar el PSC

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha asegurado en un apunte en la red X que es el "primer fallo de este tipo" que deberá aplicar el Govern del PSC. Según la presidenta de la entidad, Ana Losada, "los socialistas aplicando la inmersión lingüística y negando el derecho a estudiar en las dos lenguas oficiales".

anulados algunos apartados de las instrucciones del curso 2022-23 sobre la lengua en la escuela

Hace apenas un par de semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) declaraba nulos algunos apartados de las instrucciones del curso escolar 2022-2023 de la Conselleria de Educación de la Generalitat relativas al tratamiento de las lenguas. El TSJC ha estimado parte de un recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) que consideraba que el castellano estaba excluido como lengua vehicular y de uso habitual en la escuela.

En una sentencia, la Sección Quinta de lo Contencioso-administrativo del TSJC declara nulos de pleno derecho el apartado 2.a del capítulo sobre el tratamiento y el uso de las lenguas en el sistema educativo, puntos impugnados en el apartado 2.1 relativo a los usos lingüísticos del centro, salvo el relacionado con la rotulación, y el apartado 1 y 3 del capítulo dedicado a los objetivos prioritarios y líneas estratégicas del sistema educativo.

La AEB ha recordado que estas instrucciones fueron recurridas por la entidad y el TSJC en un auto del 30 de noviembre de 2022 inadmitió el recurso por considerar que las instrucciones se limitaban a reproducir la normativa vigente.

Contra esta inadmisión, la AEB presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que en noviembre de 2024 estimó el recurso y ordenó al TSJC resolver sobre el fondo y subrayó que tanto la entidad como la Fiscalía señalaron en sus escritos que había una "ausencia de toda mención al castellano, que es lengua oficial también en Catalunya".

Ahora el TSJC, en una sentencia de 14 de abril de 2025, anula una parte de los apartados de las instrucciones que la Generalitat dio para el curso 2022-2023, y en el apartado sobre el tratamiento y uso de lenguas considera que "la ausencia de mención alguna a la lengua castellana no permite considerar que resulte garantizada la presencia adecuada".