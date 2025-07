El Tribunal Supremo deniega a Rosa Peral la interposición del recurso de revisión

El Tribunal Supremo ha denegado a Rosa Peral la autorización para presentar un recurso de revisión contra la condena de 25 años de prisión que cumple por el asesinato de Pedro Rodríguez, en el conocido como ‘crimen de la Guardia Urbana’. La defensa de la expolicía se había apoyado en una reciente declaración de Albert López, también condenado por el caso, en la que este asumía ante la administración penitenciaria su responsabilidad como autor del asesinato.

La defensa de Peral sostenía que esta confesión de López constituía un hecho nuevo que permitiría reabrir el caso, en aplicación del artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, la Sala Segunda del Supremo, en línea con la Fiscalía, considera que la declaración no introduce ningún elemento que modifique los hechos que ya fueron declarados probados en sentencia.

"Ella intervino"

El tribunal subraya que las manifestaciones de López, realizadas ante la administración penitenciaria para asumir su responsabilidad en el crimen, no exoneran a Rosa Peral. “Mantiene, como hizo durante todo el proceso, que ella intervino en todas las fases de ejecución delictiva”, recogen los magistrados en el auto.

Además, la Sala recuerda que la declaración de López se produce tras un largo periodo en prisión, ahora en segundo grado, en un contexto donde “el reconocimiento de los hechos es un requisito importante para comenzar a obtener permisos penitenciarios o pasos progresivos en su tratamiento penitenciario”.

El Supremo descarta también la supuesta falta de concreción en la autoría alegada por la defensa de Peral, remarcando que los hechos probados “reflejan con claridad la participación conjunta de ambos”.

sin hechos nuevos

El Tribunal Supremo concluye que no concurren las circunstancias legales necesarias para autorizar la revisión de la condena, dado que no existe un hecho nuevo ni un elemento de prueba que, de haberse conocido en su momento, pudiera haber llevado a la absolución de Rosa Peral o a una condena menor. “El reconocimiento por Albert López de su participación en el asesinato de Pedro, justificado años después por la necesidad de demostrar su reencuentro con el ordenamiento jurídico violentado por su acción, no afecta en absoluto a Rosa Peral”, recalca el auto.

condenas firmes

La sentencia de condena de Rosa Peral fue ratificada tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como por el propio Supremo en su momento, desestimando el recurso de casación. El tribunal afirma que la responsabilidad penal de Peral “ha sido declarada a partir de sólidos fundamentos probatorios”, descartando la necesidad de abrir un juicio.

Con este auto, el Tribunal Supremo cierra la vía de revisión de una de las condenas más mediáticas de los últimos años, al considerar que las recientes declaraciones de Albert López no alteran en nada las bases de la condena de Rosa Peral por el asesinato de Pedro Rodríguez, su pareja, en 2017.