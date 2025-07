"Today's Song": El nuevo tema de Foo Fighters para conmemorar sus 30 años

Fue en 1995, cuando un grupo que llevaba por nombre Foo Fighters hicieron su debut. Todavía reciente la desaparición de Nirvana después de la trágica muerte de Kurt Cobain, Dave Grohl sorprendía a todo el mundo con la formación de su nueva banda.

30 años después está claro que su decisión fue un acierto. Foo Fighters han vendido millones de discos de un rock contundente con unos directos potentísimos que ya son marca de la casa. Y para celebrar este 30 cumpleaños, la banda ha lanzado el tema "Today's Song". Es el primer adelanto de la nueva música del grupo desde el disco "But Here we Are", del 2023.

El tema no decepcionará a los fans de la banda: Lleno de optimismo, la canción está llamada a convertirse en uno de los himnos de los Foo Fighters. En una nota a los fans que Dave Grohl ha hecho pública, el cantante explica que "A lo largo de los años hemos tenido momentos de alegría extrema y también de angustia devastadora. Momentos de bonitas victorias y momentos de dolorosas derrotas. Hemos curado huesos rotos y corazones rotos, pero hemos recorrido este camino juntos, los unos con los otros, pase el que pase. Porque en la vida, uno simplemente no puede ir solo"

Por supuesto, Grohl dedicó también un mensaje a Taylor Hawkins, el recientemente desaparecido batería de la banda: "Tu nombre se pronuncia a diario, a veces con lágrimas, a veces con una sonrisa, pero sigues presente en todo lo que hacemos, a cualquier lugar donde vayamos, por siempre jamás. La grandeza de tu alma solo se compara con la infinita añoranza que sentimos por tu ausencia. Foo Fighters siempre incluirá a Taylor Hawkins en cada nota que tocamos, hasta que finalmente llegamos a nuestro destino"