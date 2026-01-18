Sito Alonso sella un récord histórico con el UCAM Murcia y lanza un aviso: "En defensa no hay negociación"

Sito Alonso, técnico del UCAM Murcia, ha expresado su "satisfacción plena" tras la victoria contra el Casademont Zaragoza, un triunfo que permite al equipo celebrar la tercera Copa del Rey en los últimos cinco años con su afición. El entrenador ha dedicado la victoria a la memoria de José Luis Mendoza, fundador del club, en el aniversario de su fallecimiento, calificándolo como "lo más importante" del partido. El equipo ha logrado además su victoria número 11, batiendo el récord del club en una primera vuelta (11-5).

En cuanto al análisis del encuentro, Alonso ha reconocido que el equipo empezó "más flojo de lo que debería" en defensa. Sin embargo, ha destacado la reacción de sus jugadores: "Cuando el ritmo de defensa y de ataque se ha incrementado, el equipo ha dado una exhibición en esos 20 o 22 minutos continuos de una defensa brutal y un ataque colectivo".

La defensa no se negocia

El entrenador ha sido muy claro sobre el nivel de exigencia, explicando que el bache que sufrió el equipo fue una "muy buena lección". Según Alonso, la intensidad no es opcional: "En defensa no hay negociación en el UCAM, tienes que dar el máximo nivel que tú puedes dar".

Detalló su filosofía explicando que cada jugador tiene un mínimo requerido y que si no lo cumple, no puede estar en pista, como ha sido el caso de algunos jugadores al inicio del partido. "Si uno está por debajo del 100, es un inicio flojo para la ambición que queremos", ha sentenciado.

Una primera vuelta acojonante

Alonso ha recordado su frase de la temporada pasada, "lo mejor estaba por llegar", y ha afirmado sentirse "supersatisfecho" con el rendimiento actual. "La palabra es acojonante, y así ha sido esta primera vuelta", ha comentado el técnico, orgulloso de haber alcanzado el récord de la primera vuelta y con la vista puesta en la Copa del Rey de Málaga.

Finalmente, el entrenador ha confirmado que Jonah Radebaugh no viajará para el próximo compromiso europeo y se espera que pueda reincorporarse al equipo para el partido del domingo. También ha mostrado su confianza en la plantilla, destacando que la adaptación de jugadores como Tony y Kalen "nos va a dar muchas cosas".