¿Te han robado el móvil? Todavía tienes una posibilidad de recuperarlo

Hace unas semanas los Mossos d'Esquadra habían recuperado más de mil móviles en un operativo policial que permitió desarticular a distintas organizaciones criminales que se dedican a la compraventa de teléfonos sustraídos.

El siguiente paso era abrir un canal para encontrar a sus propietarios y desde este miércoles ya es posible. En la página web de los Mossos d'Esquadra ya está habilitado un buscador para devolver estos 1022 móviles robados. Cómo hacerlo es sencillo. Los Mossos lo cuentan en un mensaje en su cuenta de la red social X.

¿CÓMO RECUPERO MI MÓVIL?

En primer lugar, es necesario acceder al apartado de servicios y trámites de la web de la policía catalana y, a continuación, entrar en el enlace con el buscador "móviles sustraídos/recuperados". Una vez dentro, el usuario debe introducir los 15 números del identificador IMEI del móvil. En caso de que el número aparezca en la lista de móviles sustraídos, aparecerán las instrucciones para recuperarlo.

¿QUÉ ES EL IMEI?

Cada dispositivo que puede conectarse a la red móvil tiene un código IMEI. Es el equivalente a nuestro número de DNI y es básico para identificar el aparato y recuperarlo si la policía lo localiza.

Es un número de 15 dígitos que puede encontrarse escrito en la caja del teléfono, pero en caso de que lo hayamos tirado o no la encontremos, también se puede pedir a la compañía, aunque esto último sólo es posible en algunos casos. En caso de disponer del teléfono, también se puede saber marcando el *#06# con el teclado.

SOBRE EL OPERATIVO

La operación de los Mossos d'Esquadra formaba parte del plan Kanpai contra la multirreincidencia . Este operativo permitió detener una estructura criminal que, además de revender los móviles sobre todo en China y Marruecos, intentaba estafar a las víctimas.

Unas 20 personas fueron detenidas durante el operativo. Se las acusa de pertenecer a grupos criminales, revelación de secretos y recaudación, además de estar relacionados con otra veintena de estafas . Se calcula que los 1022 móviles robados tenían un valor total de 400.000 euros.

Mossos d'Esquadra El grupo criminal estafaba a las víctimas y enviaba los aparatos al extranjero

Por otra parte, se estima que, por el momento, se han estafado unos 25.000 euros, a través de compras con las tarjetas bancarias vinculadas a los dispositivos. Con éstos, según datos de los Mossos, este año se han robado 27.953 teléfonos móviles en Cataluña.