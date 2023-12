"Sopa de virus" respiratoris aquest Nadal

Tranquil·litat i responsabilitat. Aquest és el missatge que transmet el Departament de Salut davant de l'augment de casos de refredat, grip i covid de les últimes setmanes. Les dades de l'última actualització del Sistema de Vigilància d'Infeccions a Catalunya indiquen que es manté la tendència ascendent de l'onada epidèmica de grip i refredat, i que la incidència de la covid s'estabilitza amb una disminució dels ingressos als hospitals. Una "sopa de virus",davant de la qual Salut demana "responsabilitat i prudència", sobretot a la població fràgil.El departament llança un missatge de tranquil·litat, assegurant que compta amb tots els dispositius necessaris per donar resposta a la situació.La setmana del 18 al 24 de desembre, la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes segueix en ascens, amb una taxa IRA de 909 afectats per 100.000 habitants, i amb un registre de 71.643 casos d'aquestes infeccions.



La grip, el virus respiratori més freqüent





La distribució de virus mostra que el de la grip és el més freqüent, amb el 22,6% de les mostres, seguit del rinovirus, amb un 17,9%, el SARS-CoV-2, amb un 14,6%, i el VRS, amb un 13,2%.

"La pujada dels casos de grip és espectacular, estan pujant pràcticament en línia vertical", alerta Salvadir Macip , Director del estudis de ciències de la UOC "La pujada s'ha accelerat en els últims dies. Abans tenia lloc a la tornada de vacances de Nadal, i aquest any s'ha produït una o dues setmanes abans. Esperem que arribi aviat al pic i, a partir de llavors, comenci a baixar."

Les xifres de creixement dels casos de covid, en canvi, són "relativament estables" i segueixen "el patró que pràcticament teníem de fa un any o dos", apunta Macip ."Hi segueixen havent molts contagis amb la nova variant, que és la JN.1, un cosí germà llunyà de l'òmicron, però hi ha molts menys casos greus que els que estàvem acostumats a veure a l'inici de la pandèmia. Tenim molta gent vacunada i molta gent que ja s'ha infectat abans." Rentar-se les mans, tapar-se nas i boca amb mocadors d'un sol ús a l'hora de tossir i esternudar, ventilar espais tancats, fer servir mascareta si es tenen símptomes i evitar el contacte amb persones fràgils són algunes de les mesures preventives que recomana Salut.

Trilla assegura que és molt important "reduir el contagi en cas de tenir símptomes", i que "l'única manera que tenen els grups de risc per protegir-se de les complicacions dels virus respiratoris és la vacunació durant la tardor".

Les recomanacions del Ministeri de Sanitat

El Ministeri de Sanitat, d'altra banda, ha alertat del repunt de grip i covid en les últimes setmanes, i ha donat algunes recomanacions per prevenir aquestes malalties en una publicació a X .

Recomana cobrir-se el nas i la boca en tossir i esternudar, utilitzar mocadors d'un sol ús per a tossir i esternudar i, després de fer-ho, llençar-los a la brossa més propera.

Alerta que és fonamental "realitzar una higiene de mans regular", sobretot després d'haver estat en contacte amb secrecions respiratòries, i utilitzar mascareta quan tinguem símptomes respiratoris.

A més, també convida a "seguir les recomanacions de vacunació davant dels microorganismes respiratoris" i evitar, sempre que sigui possible, anar a treballar si es tenen símptomes.