La siniestralidad laboral se dispara en los primeros siete meses del año con 26 fallecidos, más del doble que hace un año

las muertes en jornada de trabajo por causas traumáticas suben hasta las 26 personas, un 136% más que en el 2024.

La siniestralidad laboral se ha disparado en los primeros siete meses del año con 26 fallecidos en Catalunya, más del doble que hace un año (11).

Las estadísticas del Departamento de Trabajo muestran que las personas que perdieron la vida en el trabajo en julio fueron 7 y confirman que los fallecidos en el trabajo van al alza, aunque el número global de accidentes -que incluyen los leves y graves- se reduzca.

Los sindicatos alertan desde hace tiempo que el sistema de prevención "no está resolviendo los riesgos más evidentes de seguridad" y reclaman cambios normativos. "La accidentalidad mortal está creciendo y eso debe preocuparnos. No deberíamos matarnos en el trabajo por cosas que se pueden prevenir", ha dicho Mónica Pérez, responsable de Salud Laboral de CCOO.

El incremento de siniestralidad llevó al Gobierno a anunciar antes del verano un plan de choque para hacerle frente, negociado con los sindicatos y la patronal. La medida estrella del plan era la creación de un cuerpo de delegados de prevención de riesgos laborales que debía entrar en vigor este verano, pero fue rechazada por la patronal Foment del Treball y las negociaciones se estancaron.

En el primer semestre del año, los fallecidos durante la jornada laboral por causas traumáticas se elevaron a 19 personas, un 72,7% más que hace un año.

Aumento de las muertes por caídas y choques

Los datos del Observatorio del Trabajo y Modelo Productivo publicados este viernes muestran que los fallecidos en el trabajo han crecido, especialmente, por causas traumáticas como atropellos, choques o caídas en altura. "Después de 30 años de aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales todavía tenemos un sistema que no resuelve bien los riesgos de seguridad que son muy evidentes y muy básicos", ha afirmado la responsable de Salud Laboral de CCOO.

En total, en el primer semestre del año, los fallecidos durante la jornada laboral por causas traumáticas se elevaron a 19 personas, un 72,7% más que hace un año. Sólo en junio se incrementaron un 500% las defunciones por accidentes traumáticos.

La mayoría de empresas no están preparadas para el calor extremo

Si se observa el agregado entre enero y julio, los últimos datos disponibles hasta ahora, las muertes en jornada de trabajo por causas traumáticas suben hasta las 26 personas, un 136% más que en el 2024. Solo en julio se han registrado 7, mientras que hace un año no hubo ninguna.

La construcción es el sector que más accidentes mortales atribuidos a este tipo de causas ha concentrado en los primeros siete meses del año (13), cuadriplicando los siniestros registrados el pasado año (3). Hasta 7 han estado en los servicios, 5 en la industria y 1 en la agricultura.

En cambio, en las empresas del sector servicios es donde existen más siniestros por patologías no traumáticas -como derrames cerebrales o infartos- que acaban con la pérdida de la vida del trabajador (15).

Una cultura preventiva "ficticia"

Los sindicatos denuncian que "la mayoría de empresas están incumpliendo la normativa preventiva", ya que sólo un 1% habría evaluado todos los riesgos de forma adecuada, según los datos de 2022 los últimos disponibles. En general, ha añadido Pérez, la cultura preventiva imperante es "muy ficticia" con "muchos documentos" que acaban siendo "muy similares de una empresa a otra e incluso de un sector a otro, cuando los riesgos cambian significativamente".

Según el especialista en salud laboral, otro factor importante es la subcontratación de este servicio de forma masiva a otras empresas, práctica que incurren 9 de cada 10 compañías en Cataluña. En un 82% de los casos el servicio de prevención es exclusivamente ajeno a la empresa.

Para hacer frente a la situación, CCOO reclama realizar cambios para “priorizar los recursos internos dentro de las empresas y evitar que la prevención esté en manos de un mercado monopolizado y controlado por pocas empresas externas” y situar indicadores y sistemas de control de calidad más claros de estos servicios de prevención ajenos.

Por otra parte, también apuestan por incluir dentro del cuadro de enfermedades profesionales patologías feminizadas y relacionadas con la salud mental y revisar la capacidad que tienen las mutuas para declarar de forma inicial un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. El sindicato también considera que reducir la jornada de trabajo y fortalecer el control horario y la desconexión digital serviría para "proteger la salud de los trabajadores".

Un sistema que no está preparado para el calor extremo

Aparte de estos riesgos "básicos", Pérez ha señalado que el sistema tampoco está preparado para paliar los efectos del calor extremo que sufren los trabajadores obligados a trabajar durante las olas de calor, con los termómetros superando los 40 grados.

La responsable de Salud Laboral de CCOO considera que "sería bueno situar en la norma la obligación de no tener que trabajar a determinadas temperaturas" y también tener en cuenta que el calor no sólo tiene que ver con la temperatura sino con otros muchos factores como el tipo de ropa, de trabajo, el esfuerzo físico y las máquinas que generan calor, que deben tenerse en cuenta por parte del empresariado.