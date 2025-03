No s´enviaran alertes als mòbils aquest dijous: el vídeo de Protecció Civil que corre per les xarxes és del 2023

En les últimes hores ha circulat de mòbil en mòbil un vídeo descontextualitzat on apareix l'exconseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, avisant la ciutadania que dijous rebran al mòbis alertes de Protecció Civil perquè s'estan fent proves.

El problema és que el vídeo és de l'any 2023 i qui hi apareix ni tan sols és conseller de l'Interior ara mateix. Actualment, ho és Núria Parlon. Per tant, no és cert que aquest dijous es torni a fer una prova d'enviament d'alertes als mòbils, tal com avisa Protecció Civil:

Els continguts fora de context sovint poden contribuir a generar alarma i desinformació. En aquest cas és especialment nociu perquè circula el vídeo sol, com a arxiu independent, i per tant no està enllaçat a cap tuit ni a cap altre contingut que ens pogués afegir context.

A més, a la imatge tampoc hi ha cap marca, cap data ni cap chyron (els textos que apareixen en els vídeos per identificar qui parla o afegir informació) que ens permeti situar el contingut en el temps.

La manera més ràpida de contrastar si aquest missatge parla d'unes proves reals és buscar els comptes de xarxes oficials de Protecció Civil, en aquest cas @emergenciescat.

Com funciona el sistema ES-Alert

El sistema ES-Alert el fan servir les autoritats de Protecció Civil bàsicament per indicar a la població el que es pot fer i el que no en casos d'emergència.

Les alertes arriben directament als mòbils i, en la majoria de casos, se sobreposen a totes les altres notificacions i bloquegen les pantalles durant uns segons amb el missatge que hem de rebre.