Ringo Starr cumple 85 años rodeado de amigos

El legendario baterista de The Beatles, Ringo Starr, cumplió 85 años el pasado 7 de julio, marcando más de seis décadas de una carrera musical icónica. Nacido Richard Starkey en 1940 en el humilde barrio de Dingle, Liverpool, Ringo superó una infancia difícil plagada de enfermedades para convertirse en uno de los bateristas más influyentes de la historia.

Con su estilo único y carismático, Ringo se unió a The Beatles en 1962, reemplazando a Pete Best, y aportó su ritmo y personalidad a canciones inolvidables como "With a Little Help from My Friends", "Yellow Submarine" y "Octopus's Garden". Su presencia tranquilizadora y humorística lo convirtió en el "pegamento" emocional de la banda. Después de la separación de The Beatles en 1970, Ringo se consolidó como solista con éxitos como "It Don't Come Easy", "Photograph" y "You're Sixteen".

También formó su All-Starr Band, donde reunió a grandes músicos para giras llenas de energía y nostalgia. Su influencia en generaciones de bateristas es incalculable, y en 2015 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock como solista. Para celebrar su 85 cumpleaños, Ringo Starr compartió un emotivo mensaje en redes sociales, agradeciendo a sus seguidores y recordando la importancia de mantenerse positivo. Su amigo y compañero de banda, Paul McCartney, también le dedicó un cariñoso mensaje, deseándole un día "maravilloso y lleno de amor".

Ringo Starr sigue siendo un defensor del optimismo y la música como fuerza unificadora, promoviendo su famoso lema de "Paz y Amor". Cada año, invita a sus fans de todo el mundo a compartir ese mensaje al mediodía en su cumpleaños, creando una ola de paz y amor global.