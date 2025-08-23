Renfe ofrecerá un servicio alternativo de autobuses durante las obras de la estación de Castelldefels

Renfe pondrá en marcha un plan especial de transporte alternativo con autobuses durante la última semana de septiembre debido a las obras de mejora que Adif llevará a cabo en la estación de Castelldefels (Barcelona). La medida, consensuada con la Generalitat, busca garantizar la movilidad de los viajeros de la línea R2 Sud y de los Regionales del corredor sur durante los siete días de afectaciones.

Afectaciones en la R2 Sud

Entre el 22 y el 28 de septiembre, la circulación de trenes en la R2 Sud se mantendrá solo en los tramos Barcelona Estació de França – Gavà y Garraf – Sant Vicenç de Calders.

Para cubrir el trayecto intermedio, Renfe habilitará distintos autobuses de sustitución:

Gavà – Garraf : autocares con paradas en todas las estaciones intermedias (Gavà, Castelldefels, Platja de Castelldefels y Garraf).

: autocares con paradas en todas las estaciones intermedias (Gavà, Castelldefels, Platja de Castelldefels y Garraf). Gavà – Sitges : autobuses directos sin paradas.

: autobuses directos sin paradas. Gavà – Castelldefels: conexión directa en autocar entre ambas localidades.

Con estas alternativas, la compañía pretende reducir las molestias a los usuarios y facilitar desplazamientos ágiles hacia los destinos habituales.

Cambios en los servicios Regionales

Las líneas R14, R15, R16 y R17 modificarán también su recorrido. Los trenes iniciarán y finalizarán en Cunit, donde los pasajeros deberán realizar trasbordo a un autobús hasta Barcelona.

El punto de llegada en la capital catalana será Zona Universitària, desde donde se podrá enlazar con la línea 3 del metro, asegurando así la conexión con el centro de la ciudad y otras áreas metropolitanas.

Calendario de recuperación del servicio

El domingo 28 de septiembre se llevarán a cabo pruebas de circulación con trenes sin viajeros durante la mañana. Si no se detectan incidencias, Renfe prevé que el servicio ferroviario se recupere a partir de las 14:00 horas de ese mismo día. Con ello, se dará por finalizada una semana de trabajos intensivos en la estación de Castelldefels, dentro del plan de modernización de infraestructuras que Adif ejecuta en la red de Rodalies.