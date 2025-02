Récord histórico: Casi 3000 personas en Cataluña tienen más de 100 años

Según el Institut Català d'Estadística, en noviembre de 2024, en Cataluña había 2.855 personas con más de 100 años. De ellos, 2.416 son mujeres y 439, hombres, una diferencia sustancial.

Y es que hay que tener en cuenta que España es uno de los países con una mayor tasa de centenarios. Actualmente, en nuestro país hay cerca de 16.000 centenarios, lo que supone un poco más del 0,03% de la población. Es decir, uno de cada tres mil españoles, aproximadamente, tiene más de cien años.

La ciencia y la alimentación ha permitido que cada vez haya más personas centenarias

I es una tendencia que irá en aumento. Lo que ahora parece una excepción, acabará siendo la norma, o terminará siendo más habitual. Y es que en enero de 2018 había 11.024 personas centenarias.

Y en los últimos seis años, se han añadido a este selecto club otros 5.800. Ningún otro segmento de la población ha crecido tanto en el mismo periodo de tiempo. Estamos hablando de un crecimiento de casi el 50%.

GALICIA, ASTURIAS Y CASTILLA Y LEÓN, LAS COMUNIDADES CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE PERSONAS CENTENARIAS

En el cuadro del noroeste español, es donde hay una mayor tasa de personas que superan los 100 años. En algunos casos, se llega a quintuplicar la media nacional. Un ejemplo es Riello, un pueblo de Castilla y León.

Es una localidad de tan solo 600 habitantes, pero en la que residen cinco personas centenarias. O en Cabeza de Caballo, en Salamanca, donde viven tres centenarios siendo un pueblo de 248 habitantes. Y en Cataluña, hasta hace unos meses, también vivía la mujer de mayor edad del planeta, la Marina Branyas, que murió con 117 años.

Mayor cantidad de años, y mayor calidad de vida

En muchos de los casos de personas centenarias, no hablamos de personas que no se puedan mover, no puedan caminar. En la mayoría de las veces, se trata de personas que transmiten que se encuentran en un estado físico bueno, teniendo en cuenta la edad, ganas de vivir y resiliencia.

El reto reside en mantener esta tendencia en un momento en el que cada vez más personas superaran el siglo de vida. Eso implica debates sobre cómo mantener un buen estado físico, una buena salud, y cómo tiene que actuar el sector público para colaborar a que ello pase.