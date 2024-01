¿Se puede tener una cabra o una gallina en un piso como animal de compañía?

Una disputa entre vecinos ha puesto sobre la mesa el debate de qué animales se pueden tener en casa y qué no, en calidad de animales de compañía. Resulta que un vecino tiene gallinas en su piso. Un letrero anónimo le recuerda que está prohibido tener animales que no sean domésticos, y lo invita a retirar las gallinas del inmueble.





¿Realmente está prohibido tener gallinas como animal de compañía?



Ante esta situación, hemos hecho la consulta a Nuria Murlà, vicepresidenta de la Comisión de Protección de los Derechos de los Animales del Colegio de la Abogacía de Cataluña (ICAB). La ley 7/2023, conocida como Ley de Bienestar Animal –de ámbito estatal–, dice que "son animales de compañía, todos los perros, todos los gatos y también los hurones", explica, "y que también se puede considerar cualquier animal doméstico o silvestre en cautividad, mantenido por el ser humano al hogar, siempre que se pueda tener en condiciones de bienestar, que respete las condiciones de bienestar, que respete sus necesidades etológicas, que pueda adaptarse a la cautividad y que su tenencia no tenga como destino su consumo o el aprovechamiento de sus producciones"

Los animales de granja, por ejemplo, estarían incluidos en la categoría de animales domésticos. En esta teoría de base, pero, hay una serie de puntualizaciones y excepciones.





Para tener un animal de compañía, este ha de ser registrado e identificado con microchip, anilla, etc., como si fuera un perro o un gato.

"Según la ley, pues, no podríamos vender los huevos que ponga la gallina o gallinas que tuviéramos en un piso", explica Nuria Murlà, vicepresidenta de la Comisión de Protección de los Derechos de los Animales del Colegio de la Abogacía de Cataluña (ICAB). "Estrictamente, tampoco te los podrías comer, pero no habrá nadie en casa tuya vigilante".









No está especificada la cantidad de gallinas (o animales de compañía) que se pueden tener en casa. La abogada aclara, pero, que cada ordenanza municipal lo tendría que especificar, pero no todas lo tienen. Normalmente, serían entre tres y cinco.

Dicho esto, volviendo al lío de las gallinas y el vecino, también hay que tener en cuenta que, si bien está legalmente permitido tener gallinas a casa, será la persona que se haga cargo quien se tendrá que responsabilizar de las molestias o agravios que pueda causar el animal a los vecinos. Igual que un perro, o igual que un mismo.





Y cabras, ¿se pueden tener, en un piso?





Es un hecho insólito y extraño. La gente no tiene cabras a casa, pero por si acaso, Nuria Murlà aclara este caso tan curioso. "Hay unas treinta subespecies de cabras, entre las cuales hay variedades domésticas y también silvestres.

Por lo tanto, según la ley, solo podemos tener cabras domésticas o de granja, a las cuales se aplicaría la misma normativa que a las gallinas, los gansos o los patos", especifica. "No podríamos tener en casa cabras de montaña, por ejemplo".









¿Animales silvestres o salvajes?





Hay una lista oficial de animales salvajes o silvestres que se admiten como animal de compañía, a pesar de que todavía está en proceso de aprobación por parte del gobierno español. "Mientras no se aprueba, la ley nos dice que no podemos tener ningún animal salvaje que, de adulto, supere los cinco kilos de peso. Por eso podríamos tener una cabra doméstica, pero no una cabra Montesa".









Tampoco se incluyen las especies invasoras, como los cerdos vietnamitas, ni las especies protegidas (tigres, leones, etcétera).

Cómo hemos comentado, los mamíferos de más de cinco kilos tampoco están permitidos, como tampoco lo están los primates de ningún tipo, que tienen una protección especial por proximidad genética.

Y en cuanto a los reptiles, no pueden superar los dos kilos de peso en adulto, exceptuando los quelonis (tortugas).





La lista incluye los mamíferos salvajes que no suponen un peligro ni son venenosos, y que está científicamente demostrado que se pueden adaptar a vivir en cautividad.









