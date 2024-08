El propietario de Desokupa dará clases de defensa personal a 30 mil agentes de policía Nacional

Dani Esteve ha firmado un acuerdo con el Sindicato Unificado de Policía para hacer un curso a 30.000 agentes El propietario de Desokupa, la empresa que se dedica a desocupar casas de forma ilegal, dará clases de defensa personal a miles de agentes de la policía española a partir de septiembre. Esto, después de que Dani Esteve haya firmado un acuerdo con el Sindicato Unificado de Policía. El curso llegará a unos 30.000 agentes. La mayoría de profesores serán policías en activo que colaboran con la empresa de Esteve. El secretario de riesgos laborales del Sindicato Unificado de Policía, Carlos Prieto, ha calificado el acuerdo de histórico. "Esto es un plus. Tenemos un problema en las calles, hay una violencia desmesurada, la autoridad se ha perdido y los compañeros están en riesgo. Queremos que se sientan seguros".Los compañeros están en riesgo y queremos que se sientan seguros".

Unanuncio ya ha despertado la indignación tanto al gobierno español como entre los otros sindicatos policiales. De hecho, el ministerio del Interior ya ha avisado que estudiará si abre un expediente para impugnar el acuerdo, porque los cursos de Desokupa no son oficiales y tampoco tienen el apoyo de la Dirección General de la Policía.

Por su parte, el sindicato Unión Federal de Policía, denuncia que las formaciones policiales no son un juego y que de ellas depende el prestigio policial. Y critican que cursos no oficiales como estos ponen en peligro la imagen del cuerpo.

Algunos partidos políticos , también ha pedido la comparecencia de Fernando Grande-Marlaska.,quieren que el ministro del Interior dé explicaciones en comisión parlamentaria.