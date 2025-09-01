Prisión sin fianza para el hombre que tiró a su mujer por la ventana de una altura de 4 metros en Manresa

Los Mossos detuvieron al hombre minutos después de la violenta agresión a su mujer

El juzgado de guardia de Manresa (Barcelona) ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido que presuntamente agredió con arma blanca y tiró por la ventana a una mujer, de la que tenía orden de alejamiento. El hombre está acusado de un homicidio en grado de tentativa, violencia de género, y de romper la orden de alejamiento.

Las terribles agresiones ocurrieron poco antes de las seis de la mañana del pasado sábado en la vivienda donde reside la víctima, cerca del centro de la ciudad catalana.

Las primeras investigaciones, señalaban que el hombre agredió primero a la víctima con un arma blanca y, después, la empujó por la ventana, a unos cuatro metros de altura, para posteriormente huir del lugar.

Una caída de 4 metros es mortal, pero hubo una circunstancia que ha salvado la vida a la mujer: cayó sobre unos contenedores de basura que amortiguaron el impacto.

La mujer fue ingresada en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa en estado grave, aunque sin temer por su vida, gracias a esos contenedores de basura, que estaban ubicados debajo de la ventana del piso donde sucedieron los hechos.

Los Mossos d’Esquadra lo detuvieron poco después a presunto autor de la salvaje agresión. Sobre las siete y veinte de la mañana, en una gasolinera de esta localidad, fue localizado por la policía que había iniciado su búsqueda por la ciudad.

El hombre, de 35 años y con una veintena de antecedentes, fue arrestado y la policía comprobó que tenía una orden de alejamiento hacia la víctima.

En lo que llevamos de año, 24 mujeres han muerto en España a manos de sus parejas o exparejas.