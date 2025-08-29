La Policía Nacional incauta 1899 cajetillas de tabaco de contrabando e investiga nuevas rutas de contrabando con destino al norte de Europa

La Policía Nacional ha intervenido 1899 cajetillas de tabaco de contrabando en las pertenencias de un ciudadano extranjero proveniente de Alemania y que pretendía salir de España desde la estación de autobuses Barcelona-Norte con destino a París utilizando una plataforma de viaje compartido entre particulares.

Tras comprobar la entrada en el país, los agentes detectaron que se había efectuado a través del aeropuerto de Barcelona El Prat esa misma mañana, procedente de Frankfurt (Alemania). Cuando los agentes preguntaron al sospechoso por el motivo del viaje, adoptó una actitud nerviosa con respuestas vagas y contradictorias, lo que hizo saltar todas las alarmas y por lo que se procedió al registro de las maletas que portaba. Fue entonces cuando localizaron en el interior de ambas piezas de equipaje un total de 1899 cajetillas de tabaco de contrabando, sin ningún tipo de timbre ni sello fiscal.

Mercancía incautada por la Policía Nacional

Al no poder justificar el acusado la procedencia lícita de dicha mercancía, se procedió a la intervención del tabaco presuntamente de contrabando, procediendo a proponerle para sanción ante el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria de Barcelona.

UNA NUEVA RUTA DE CONTRABANDO

La Brigada móvil ha detectado una nueva ruta de contrabando de tabaco hacia los países del norte de Europa utilizando el aeropuerto de El Prat y la estación Barcelona - Norte. La Policía Nacional ha constatado un incremento exponencial del contrabando de tabaco que transita por Barcelona.

De hecho, en lo que va de año ya han sido intervenidas un total de 6128 cajetillas de tabaco en las estaciones de transporte en la ciudad condal. Esta cifra es bastante alarmante si nos fijamos en los datos de años anteriores: en el año 2024 se incautaron 800 cajetillas y en 2023 se aprehendieron un total de 1590.

UN OPERATIVO MÁS DE LA 'OPERACIÓN VERANO'

La Policía Nacional ha llevado a cabo este operativo dentro del marco de la 'Operación Verano' y en el ejercicio de sus competencias en la lucha contra las redes criminales que favorecen la inmigración irregular así como en la aplicación del Plan de Prevención, Protección y Respuesta (que actualmente está en un nivel de alerta 4).

Además, a través de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña se ha reforzado la presencia y controles preventivos de su Brigada Móvil - Policía en el Transporte en las estaciones de ferrocarril, autobús y marítimas.