Pink Floyd Celebra 50 Años de "Wish You Were Here" con Edición Especial

Pink Floyd ha anunciado una edición conmemorativa por el 50 aniversario de su icónico álbum "Wish You Were Here", lanzado originalmente en 1975. La nueva colección, titulada "Wish You Were Here 50", estará disponible a partir del 12 de diciembre y ofrecerá a los fans una perspectiva renovada de esta obra maestra del rock.

Contenido Exclusivo

La edición del 50 aniversario incluye múltiples formatos como 3 LP, 2 CD, Blu-ray, digital y un box set de lujo. Entre los contenidos exclusivos se encuentran:

- Seis versiones alternativas inéditas: Demos y mezclas nunca antes escuchadas que permiten redescubrir el álbum de una forma completamente nueva.

- Nueve rarezas de estudio: Incluyendo la demo casera de Roger Waters para "Welcome to the Machine" y una mezcla instrumental de "Wish You Were Here" con la pedal steel de David Gilmour.

- 16 grabaciones en vivo: Capturadas por Mike Millard en el concierto del Sports Arena de Los Ángeles en 1975, restauradas por Steven Wilson.

- Mezcla Dolby Atmos: Realizada por James Guthrie, ingeniero histórico de la banda.

Formatos y Merchandising

- El Deluxe Box Set incluye 2 CD, 3 LP en vinilo transparente, Blu-ray, un cuarto LP con "Live at Wembley 1974", réplica del sencillo japonés "Have A Cigar / Welcome To The Machine", libro de fotografías inéditas, programa de la gira en cómic y póster del concierto de Knebworth.

Adelanto y Legado

Como adelanto, Pink Floyd lanzó la demo inédita "The Machine Song (Demo n.º 2, Revisited)", una versión inicial de "Welcome to the Machine".

"Wish You Were Here" es considerado uno de los álbumes más influyentes de la historia del rock, con himnos como "Shine On You Crazy Diamond" y "Have A Cigar", y su icónica portada diseñada por Hipgnosis. Con esta edición especial, Pink Floyd invita a nuevas generaciones a redescubrir un álbum que transformó el rock para siempre, celebrando cinco décadas de un legado musical imborrable.