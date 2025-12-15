Pedro Sánchez anuncia un nuevo abono único de transporte para el 2026

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la creación dun abono único de transporte válido en toda España que entrará en vigor la segunda quincena de enero.

Este título costará 60 euros mensuales (30 euros para los menores de 26 años) y se podrá usar en Cercanías, media distancia y autobuses . “Cambiará para siempre jamás la manera como entendemos y usamos el transporte público”, ha manifestado Sánchez durante la rueda de prensa de balance del año celebrada al palacio de la Moncloa.

Estará disponible durante enero

“Este abono estará disponible durante el mes de enero para los medios mencionados, pero esperamos que, progresivamente, se añadan todas las redes de transporte público estatales y autonómicos”, ha remarcado. A su parecer , esto permitirá un gran ahorro para la población en general y, especialmente, para las personas trabajadoras.

Tal como ha concretado el jefe del ejecutivo , esta medida se aprobará en forma de decreto ley en el último Consejo de Ministros del 2025. Además, ha resaltado que se extenderán las ayudas vigentes al transporte público.