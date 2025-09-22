La OCU advierte de una avería en el freno de mano de 6 modelos de Renault y 1 de Dacia

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha hecho eco de una avería en el freno de mano de seis modelos de vehículos de la marca Renault y uno de Dacia. Según ha informado Renault el sistema europeo de alerta, se ha detectado que la colocación de la palanca de cambio automática a la posición P de parking no siempre se activa automáticamente el freno de mano, un hecho que en pendientes podría suponer un peligro si el conductor no frena manualmente el vehículo en el momento de estacionar.

Se está avisando los propietarios

Se está contactando con los propietarios de esos modelos afectados

El fallo detectado afecto los modelos automáticos Renault; Austral, Captur, Espace, Rafale, Scenic y Symbioz, y los Dacia Duster, fabricados entre abril del 2024 y mayo del 2025. Si se confirmara que todos los modelos mencionados compartieran este problema, sumarían más de 20.000 coches en nuestro país, advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La DGT y las marcas están avisando los propietarios de los modelos automáticos afectados para que lleven sus vehículos al taller para solucionar la avería.

Reparación gratuita, recuerda la OCU

La OCU recuerda que la avería se tendrá que reparar de manera totalmente gratuita y cuanto antes mejor. En cualquier caso, la organización recomienda preguntar al servicio de atención al cliente de Renault o Dacia si el vehículo está entre los afectados, especialmente si se adquirió de segunda mano. En este caso, es posible que el propietario no esté en la base de datos de la marca.