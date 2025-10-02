Octubre en el huerto: las frutas y verduras que marcan la temporada

Con el otoño ya asentado, el huerto comienza a llenarse de productos más intensos y nutritivos, perfectos para cocinar recetas que reconfortan y aportan energía. Octubre es un mes de contrastes, donde las frutas dulces conviven con verduras llenas de carácter y color.

Entre las frutas de temporada, sobresale el membrillo, que se convierte en la base de mermeladas y postres tradicionales. También llegan las higos, jugosos y dulces; las distintas variedades de manzanas y peras que llenan de aroma las cocinas; el caqui, con su peculiar sabor entre ácido y dulce; y el uva, que todavía mantiene su protagonismo en los mercados.

En cuanto a las verduras, octubre es el momento de los setas, en plena temporada y con gran variedad de formas y sabores. El boniato se convierte en una de las estrellas, aportando dulzor tanto en recetas saladas como en repostería. La calabaza, por su parte, sigue reinando en cremas y guisos, mientras que el puerro, el nabo, los rábanos y la remolacha ofrecen opciones muy versátiles para sopas, ensaladas o asados.

Para sacar partido a todos estos ingredientes, una propuesta ideal es una crema otoñal de calabaza, boniato y zanahoria. Con 500 g de calabaza, dos boniatos pequeños, dos zanahorias, una cebolla y un litro de agua, se logra un plato lleno de sabor y suavidad. Tras pochar la cebolla, añadir el resto de verduras, cocer 25 minutos y triturar, se obtiene una crema homogénea que se puede coronar con semillas de calabaza para un toque crujiente.

Consumir estos productos no solo significa disfrutar de sabores intensos, sino también apostar por la sostenibilidad y la salud. Las frutas y verduras de temporada son más ecológicas, más económicas y permiten al cuerpo adaptarse mejor a los cambios de estación, aportando vitaminas, fibra y antioxidantes.

Octubre invita a volver a la cocina con calma, a aprovechar lo que la naturaleza ofrece y a llenar la mesa de colores cálidos y aromas de otoño que nos acompañarán durante las próximas semanas.