Nirvana gana la demanda sobre la portada del "Nevermind"

Un tribunal ha desestimado la demanda presentada por Spencer Elden, el bebé que apareció desnudo en la portada del emblemático álbum "Nevermind" de Nirvana, lanzado en 1991. Elden, ahora con más de 30 años, había argumentado que la imagen constituía pornografía infantil y explotación, y que su participación en la creación del álbum le había causado daños graves.

El juez Fernando M. Olguín dictaminó que la imagen de la portada del álbum no era de naturaleza lasciva y, por lo tanto, no podía calificarse de pornografía infantil. En su fallo, el juez destacó que "ni la pose, el punto focal, el entorno ni el contexto general sugieren que la portada del álbum presente una conducta sexualmente explícita". También señaló que la imagen se asemeja a una foto familiar de un niño desnudo bañándose.

Elden había presentado la demanda inicialmente en 2021, pero fue desestimada debido a que había esperado demasiado tiempo para emprender acciones legales contra la banda. Aunque un tribunal de apelaciones anuló la desestimación, el juez Olguín ha desestimado nuevamente el caso. Los abogados de Elden tienen la opción de apelar la decisión una vez más.

El juez también destacó los repetidos intentos de Elden de lucrarse con su participación en la creación del álbum. "Las acciones del demandante relacionadas con el álbum a lo largo del tiempo son difíciles de conciliar con sus afirmaciones de que la portada del álbum constituye pornografía infantil y que sufrió graves daños como resultado", escribió el juez.

La desestimación del caso es un alivio para los miembros de Nirvana y sus seguidores, que habían seguido de cerca el desarrollo del caso. La imagen de la portada de "Nevermind" se ha convertido en una de las más icónicas de la historia del rock, y la decisión del tribunal confirma que no hay base para las acusaciones de pornografía infantil.