¿Qué municipios de Cataluña tienen playas o espacios para perros?

Barcelona - Publicado el 24 may 2025, 07:00

Cataluña amplía su oferta de playas para perros este verano. Dos de cada tres municipios de costa, o lo que es lo mismo, 45 de 69 poblaciones tendrán espacios habilitados o aceptarán estos animales en los próximos meses. Son ocho ciudades más que en 2023, después de que se hayan incorporado a esta iniciativa Tarragona, Sant Pol de Mar o Llançà.

La comarca del Maresme es la que más espacios para las mascotas tienen habilitados, un total de 13; y le siguen el Alt Empordà, que cuenta con 11. Son cifras a las que ha tenido acceso la Agencia Catalana de Noticias que, destaca en el lado opuesto, se sitúa la comarca de la Selva que no tiene ningún apartado habilitado para perros.

¿Y qué pasa con los municipios que aún no disponen de una playa habilitada para que se puedan llevar a las mascotas? Es el caso de Castelldefels (Barcelona). El Ayuntamiento alega que la playa es lineal, de más de 5 kilómetros, y “por su idiosincrasia es complicado instalar una playa para perros que tenga el consenso de todos los ciudadanos”. En el caso de Sant Pere Pescador (Gerona) explican que sus playas forman parte del Parque Natural de los Aiguamolls del Empordà y la presencia de perros podría afectar a la nidificación de pájaros. En Blanes (Gerona) dicen que no quieren perder la distinción de bandera azul, además de que no disponen de una zona extensa de playa.

Pero hay otros municipios que tampoco tienen una playa para mascotas. Además de los mencionados más arriba, Castelldefels, Sant Pere Pescador y Blanes, se encuentran en esta situación Roses, Pals, Begur, Palafrugell, Calonge, Castell-Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar, Santa Susanna, Caldes d'Estrac, Sant Andreu de Llavaneres, Cabrera de Mar, Montgat, Sant Adrià del Besòs, Viladecans, Cunit, Calafell, Creixell, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant y el Perelló.

Horarios y servicios diferentes

Cada municipio establece unos horarios y unos espacios determinados, según recoge la Agencia Catalana de Noticias. Así, por ejemplo, en el caso de la playa de Levante, en Barcelona, la parte norte de este tramo acepta perros de 10:30 a 19:30 desde este sábado, que es cuando empieza la temporada alta de baño en la capital catalana. Y este horario se mantendrá hasta el 11 de septiembre. Algo más de margen se da en la playa del Far de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), porque se pueden llevar estos animales entre las 9 y las 20 h.

En otros municipios se han habilitado playas en horario nocturno, como es el caso del Prat de Llobregat, a partir de las 20 h y hasta las 8 de mañana. Y en el tramo de la playa de Altafulla (Tarragona) entre la plaza Consolat de Mar y el Fortí está disponible para animales entre el 1 de abril y el 15 de octubre a primerísima hora de la mañana y a partir de las 22 h de la noche.

Varían los horarios, los espacios, pero también los servicios y las condiciones de uso. Así, por ejemplo, en Pineda de Mar (Barcelona), en el barrio del Poblenou, se ha instalado una ducha específica para mascotas. En Torredembarra (Tarragona), en la playa del barrio Marítimo, el espacio está perimetrado y dispone de una fuente, de ducha para perros y papeleras para tirar excrementos y otros residuos.