Muere una mujer de 82 años en un incendio en un piso en el distrito de Nou Barris de Barcelona

⚫️ Lamentem la mort d'una dona de 82 anys en l'incendi d'un pis al passeig Ciutat de Mallorca, a Nou Barris.



Cinc dotacions de #BombersBCN hi hem treballat per extingir el foc. També han participat la @gubbarcelona i el @semgencat.



El cos de @mossos n'investigarà les causes. pic.twitter.com/l1qdv5LFzT