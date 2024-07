Se muda de Polonia a Barcelona, su madre le visita por sorpresa y se la acaba llevando ella por lo que ve

Ya sabes que eso de encontrar trabajo es una tarea más que complicada en tantas ocasiones y, como decimos siempre, se convierte en un trabajo en sí mismo. Sí, entrar en diferentes aplicaciones, apuntarte a todas las ofertas de trabajo que veas y que, esas mismas, se acomoden a las condiciones que tú quieres y que tú necesitas. Por no hablar, por supuesto, de todos los procesos de entrevistas que pueden ser interminables.

Te pueden convocar a un sinfín de entrevistas, algunas en grupo (lo que se conocen como dinámicas de grupo) y otras en solitario, y sacarte los colores en cada una de ellas. Muchas veces, al final de los procesos, pueden comunicarte la decisión de la empresa, pero, en otros casos, nunca llegarás a saber qué es lo que pasó y por qué no te terminaron seleccionando.





No solo eso, sino que muchas veces, no encuentras el trabajo ideal que se ajusta a tu preparación y a las condiciones que vienes demandando. Por eso mismo, a veces las circunstancias te obligan a buscar fuera de tu ciudad e incluso de tu país. Son muchas las personas, y seguro que a alguna la conoces, que han dejado todo atrás para encontrar un trabajo.

Y es lo que le pasó a Gaby, una joven polaca que lo dejó todo para llegar a Barcelona a trabajar. Estando allí, ha tenido a sus hijos y ha podido formar una familia. Sin embargo, si alguna vez te has instalado fuera, sabrás que una de las cosas que más puedas echar de menos es a la familia.

La sorpresa que se acaba llevando en su viaje

Era el cumpleaños de Gaby y, como lo celebra fuera de su casa en Polonia, su madre decidió hacerle una visita sorpresa en Barcelona para celebrarlo con ella.

Al menos, así lo contaba ella en redes sociales. Lo que hizo fue algo muy emotivo y bonito, y es entrar en su casa antes de que ella llegara y esperarla con una enorme tarta de cumpleaños. Mientras hacía esto, Gabi entró a su casa y se puso a gritar al ver a su madre ahí mismo a tantos kilómetros.

"Mi madre decidió darme una sorpresa por mi cumpleaños viviendo en España a 4.000 kilómetros de casa" escribía Gaby en su cuenta de TikTok. Más tarde, contaba que en realidad la sorpresa se la había llevado su madre.

Y es que Gaby estaba embarazada y todavía no se lo había comunicado a su familia todavía. "La sorpresa se la llevaría al saber que iba a ser abuela" decía.

¡Muchísimas felicidades!

Una uruguaya encuentra trabajo en Valencia y casi le despiden por la expresión que utiliza

Lo cierto es que, si nos mudamos de España a Latinoamérica o viceversa, tenemos una enorme ventaja: el idioma. Es el mismo y los problemas de comunicación serán menores. Y decimos menores porque, sin duda, también hay una serie de obstáculos. Y es que muchas expresiones o palabras no son las mismas y pueden dar lugar a equivocaciones.

Es lo que le ha pasado a Emiliana, que de Uruguay se ha trasladado a Valencia a trabajar, sin saber muy bien lo que le esperaba. Y es que en el trabajo ha tendido a decir una serie de expresiones que casi le traen un despido. Al menos, así lo contaba ella en su cuenta de TikTok.

"Me cuesta mucho no decirlo porque las dices 24/7. Si venía el jefe y me mandaba una tarea, le decía "ahora después voy". Me miraba y se quedaba esperando" comenzaba diciendo Emiliana.





"Y una vez me suelta: "¿por qué me dices que vas ahora si en realidad vas después?" Yo le dije, "sí, señor, digo es que ahora después voy a ir". Imagínate la cabeza de ese hombre, yo se lo aseguraba a muerte" decía.