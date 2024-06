El motivo por el que tendrás que seguir pagando por tu equipaje de mano pese a la multa a las aerolíneas

Seguro que has leído este titular: consumo multa con 150 millones de euros a cuatro aerolíneas, en concreto a Ryanair, Vueling, Volotea y Easyjeat, por cobrar a los usuarios por llevar el equipaje de mano en la cabina. La reacción lógica es la de pensar que los usuarios ya no tendremos que pagar por este concepto. Pues no. Estas aerolíneas continuarán cobrando porque la multa no es firme, las compañías pueden presentar un recurso de alzada y recurrir a la vía judicial.

En definitiva, la decisión tiene en pie de guerra a la Asociación de Líneas Aéreas, mientras que desde FACUA, los promotores de la denuncia creen que la sanción acabará, tarde o temprano, con unas prácticas que solo tienen como objetivo inflar los beneficios de las aerolíneas.

"Algunos pasajeros se pueden llevar una decepción", según las aerolíneas

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gángara, ha recordado que, efectivamente, la multa no es firme, y por eso considera desafortunado y precipitado que, desde algunos ámbitos, ya se esté instando a los usuarios a presentar reclamaciones.

Avisa que quienes lo hagan se pueden llevar una decepción si los tribunales acaban dando la razón a las compañías porque hay sentencias, dice, que han dado la razón a las aerolíneas, en este sentido, por el hecho de cobrar un suplemento por subir maletas tipo 'trolley' a la cabina.

FACUA anima a presentar demandas masivas para erradicar esta práctica









Gángara no entiende por qué determinadas asociaciones defensoras de los derechos de los consumidores están aplaudiendo esta medida, porque al final, millones de pasajeros pagarán las consecuencias, acabarán pagando más por unos servicios que no precisan.

Según datos de ALA, alrededor del 40% de viajeros que suben al avión lo hacen sin una maleta tipo 'trolley' que necesite ser guardada en los armarios superiores o facturada, y sólo lo hace con una bolsa de mano de una medida que puede dejarse bajo el asiento delantero.

Además, considera Javier Gángara que "si se cobra por poder embarcar una maleta de más, ofrece al usuario el derecho de escoger este servicio y evita retrasos, ya que los pasajeros que son los últimos en acceder al avión ven cómo sus equipajes se tienen que bajar a la bodega y esto desembocaba a menudo en discusiones que pueden retrasar la salida del vuelo."

FACUA anima a los viajeros a presentar demandas masivas en los tribunales

La asociación de consumidores FACUA considera que la presentación de demandas masivas es clave para "erradicar" esta práctica, sin necesidad de esperar a que haya una sentencia firme que, según el secretario general de la entidad, Rubén Sánchez, todavía tardará años en llegar.

Según FACUA, a las aerolíneas les puede salir "extremadamente caro haber cometido fraude" porque tendrían que hacer frente a los procesos judiciales y paralelamente a las devoluciones y a las sanciones. El objetivo, según FACUA, es que las aerolíneas se vean forzadas a retirar esta medida.





Sánchez ha anunciado la creación de una plataforma para asesorar a los consumidores sobre cómo reclamar la devolución de los importes de los últimos cinco años en los tribunales sin tener que acudir a un abogado ni a un procurador.