Los Mossos detectan 30 empresas de aparcamiento irregular en El Prat

Pasajeros haciendo cola para facturar y consultando las pantallas con información de vuelos en la terminal 2 del aeropuerto del Prat.

Los Mossos d’Esquadra han alertado de que alrededor de una treintena de empresas de aparcamiento que operan en el aeropuerto del Prat funcionan de manera irregular, incumpliendo sistemáticamente los contratos con los clientes. Según fuentes policiales, estos servicios prometen plazas vigiladas y cubiertas, pero los vehículos acaban en polígonos o zonas no protegidas, con tarifas hasta un tercio más bajas que las legales.

Plaza de aparcamiento

Algunos clientes han recuperado sus coches con más kilómetros de los contratados, rayados o con otros desperfectos. En casos extremos, un vehículo se llegó a usar para cometer un robo violento en Martorell mientras su propietario confiaba en que estaba aparcado y seguro. Los Mossos han realizado dos controles este mes y prevén mantenerlos para frenar estas prácticas.

controles conjuntos

Estas inspecciones se coordinan con la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo, ya que algunos trabajadores que recogen los coches podrían no estar contratados formalmente, encontrarse en situación irregular o carecer de licencia de conducir válida en España. Además, los Mossos revisan estos días los vehículos de transporte con conductor (VTC) para verificar que cuentan con la licencia necesaria para operar en el aeropuerto y su área metropolitana.

Vehículo de los Mossos d'Esquadra

Los controles forman parte de un plan impulsado por el Departamento de Interior para reforzar la seguridad en el aeropuerto del Prat, especialmente ante el aumento de delitos y la creciente afluencia de pasajeros. La vigilancia incluye ahora 5.000 cámaras, frente a las 3.000 existentes el año pasado, y se centra en hurtos y otros delitos prioritarios.

operativa irregular

Muchos viajeros buscan alternativas económicas frente a los elevados precios de Aena. María Mengual comenta que solía dejar su coche en un parking vigilado, pero esta vez un conductor particular se lo recogió directamente en la terminal. Isabel Miquel explica: “El parking de Aena es carísimo, este sistema es mucho más económico”. Toni Mera añade: “Elegimos la opción más barata en un buscador; da un poco de miedo, pero ya lo habíamos probado antes y funcionó”.

Avión de la aerolínea irlandesa Ryanair

Los conductores recogen las llaves y trasladan los vehículos desde los aparcamientos exprés de la T1 y T2 hasta polígonos como Mas Blau, intercambiando coches con otros clientes y dejando algunos aparcados en la calle o en parkings gratuitos de centros comerciales cercanos.

El jefe del Área Regional de Seguridad Aeroportuaria, Joan Alfred Vives, advierte que estas compañías cambian de denominación y continúan operando. Para controlar la actividad, los Mossos trabajan con una plataforma que agrupa a estas empresas y filtra aquellas que cumplan los requisitos legales. Mientras tanto, los polígonos donde se aparcan los vehículos presentan una imagen caótica y abarrotada.

Los Mossos recomiendan a los usuarios verificar la legalidad del aparcamiento antes de contratar, asegurándose de que ofrecen vigilancia real y cobertura legal.