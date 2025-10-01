Los Mossos confiscan más de 10.000 armas blancas en los nueve meses de funcionamiento del Plan Daga

Los Mossos d'Esquadra han intervenido 10.207 armas blancas en los últimos nueve meses en el marco del Plan Daga, activado en septiembre del año pasado para prevenir la posesión y el uso de estos elementos peligrosos. La cifra, revelada por el Govern en respuesta a una pregunta parlamentaria de ERC, subraya el impacto de la campaña en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad en las calles de Cataluña.

Según los datos facilitados por la consejería de Interior que dirige Núria Parlon, de las 10.207 intervenciones realizadas, 8.464 corresponden a infracciones administrativas, mientras que el resto se han tramitado como actos policiales más graves. Este plan, que se centra en controles preventivos e intervenciones rápidas, ha permitido una reducción notable en la circulación de armas blancas, aunque los incidentes relacionados siguen siendo una preocupación persistente.

Más de 3.500 incidentes atendidos: el robo, el más frecuente

Los Mossos han registrado un total de 3.550 incidentes con armas blancas u objetos peligrosos en toda Cataluña desde la activación del plan. Estos abarcan desde exhibiciones hasta utilizaciones reales, y el tipo más habitual ha sido el robo con violencia o intimidación, que representa un 24% del total. La ciudad de Barcelona concentra la mayor parte de estos casos, con 1.577 incidentes, seguidos de la Región Policial Metropolitana Sur (736), la Metropolitana Norte (596) y la de Girona (495).

Otros tipos de incidentes incluyen agresiones entre personas (21%), amenazas o coacciones (17%), situaciones que generan inseguridad pública y peleas en espacios abiertos (un 8% cada uno) y problemas relacionados con clientes en comercios o locales (2%). La distribución geográfica refleja una concentración en las áreas urbanas más pobladas: el Camp de Tarragona (383), las comarcas centrales (245), Ponent (209), las Terres de l'Ebre (67) y el Pirineo Occidental (26) completan el mapa.

"La implementación del Plan Daga ha sido clave para actuar de manera proactiva ante un problema que afecta la seguridad diaria de la ciudadanía", ha destacado Parlon en esa respuesta a ERC. Las infracciones en materia de armas representan aproximadamente el 15% del total de las denunciadas bajo la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, un indicador que subraya la prioridad de esta temática en las políticas de Interior.

Procedimientos abiertos y sanciones

Entre el 1 de septiembre de 2024 y el 9 de junio de 2025, se han iniciado 6.397 expedientes por posesión y uso de armas o exhibición de objetos peligrosos, de los cuales 2.179 derivan de actos policiales levantados a partir del 18 de septiembre. Sobre 1.034 de estos expedientes se ha dictado ya resolución sancionadora, aunque algunos casos se han cerrado sin llegar a la fase final porque las personas implicadas han abonado las multas de manera anticipada, una cifra que el Govern no ha especificado.

Actualmente, quedan pendientes 8.665 expedientes por resolver, según los datos hasta el 9 de junio. Este volumen de trámites evidencia el esfuerzo administrativo para dar seguimiento a las intervenciones, a pesar de los retos logísticos que ello conlleva.

El Plan Daga es una iniciativa operativa de los Mossos de Esquadra que se activó en septiembre del año pasado en toda Cataluña para controlar la tenencia y el uso de armas blancas (como cuchillos o navajas), con el fin principal de prevenir delitos relacionados con estos elementos y reducir su proliferación en espacios públicos. Surgió como respuesta al repunte de incidentes violentos con armas blancas, que representan alrededor del 0,3% del total de hechos delictivos, aunque su impacto en la percepción de inseguridad es significativo.