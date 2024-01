La mascareta torna a ser obligatòria a tots els centres sanitaris de Catalunya, davant l'increment de contagis de virus respiratoris com refredats, grip i covid. La mesura afecta els centres d'atenció primària, els hospitals i els centres sociosanitaris. Les farmàcies i les residències en queden fora, però als espais on conviu gent gran es recomana també fer servir la mascareta.

Alguns hospitals ja s'han avançat i tant els professionals com els visitants han de portar mascaretes. El Departament de Salut insistia en la recomanació de fer-ne servir, però ara fa obligatòria la mascareta a tots els centres sanitaris, i aquesta mesura es publicarà al DOGC.

"Aconseguim una millor protecció si en una sala d'espera estem amb mascareta, al costat de persones que tenen simptomatologia respiratòria i que també porten mascareta",segons el Doctor Antoni Trilla del Clinic . que també ha fet una crida a vacunar-se contra la grip i la covid.





A principis de juliol de 2023, la mascareta va deixar de ser obligatòria als centres sanitaris, residències i farmàcies.

La incidència de la grip s'ha triplicat a Catalunya en les últimes quatre setmanes i ara és de 153 casos per 100.000 habitants.





També al País Valencià

L'anunci a Catalunya ha arribat poc després de saber-se que als centres sanitaris del País Valencià també recuperen les mascaretes davant de l'increment d'infeccions respiratòries. La mesura és de caràcter obligatori i el govern valencià l'ha aprovat per frenar els contagis.S'aplica als espais on es concentren pacients i familiars, com ara les sales d'espera, els centres d'atenció primària i consultes hospitalàries. També s'hi inclouen els centres sociosanitaris.Els professionals que tenen contacte amb aquests malalts o que treballen a les UCI o amb pacients vulnerables també han de dur la mascareta.

Es plantejaran les baixes automàtiques

La ministra de Sanitat ha convocat una reunió extraordinària per a dilluns amb les comunitats autònomes per unificar criteris davant el repunt de casos de grip, que s'han incrementat un 75% a tot Espanya en una setmana.