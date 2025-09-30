Mantas y alfombras de otoño: qué tener en cuenta antes de volver a usarlas

Con el inicio del otoño y la bajada progresiva de temperaturas, muchos hogares recuperan las mantas ligeras y las alfombras más finas que habían quedado guardadas durante el verano. Aunque se trata de piezas sencillas, conviene seguir algunos pasos antes de volver a utilizarlas.

El primer paso es revisarlas cuidadosamente. Tras varios meses almacenadas, pueden haber acumulado polvo, ácaros u olores. Sacudirlas al aire libre y, si es necesario, lavarlas o llevarlas a una limpieza adecuada garantiza que estén frescas y listas para su uso.

También resulta importante comprobar su estado general. Las mantas pueden presentar manchas pequeñas o marcas de humedad, mientras que las alfombras tienden a retener partículas finas. Detectarlo a tiempo permite solucionarlo y evitar incomodidades una vez colocadas en casa.

Antes de extender las alfombras, conviene aspirar a fondo tanto el suelo como la propia pieza. Esta acción ayuda a reducir polvo y alérgenos, creando un entorno más saludable. En el caso de las mantas, un rato de ventilación en el exterior aporta frescor y elimina posibles olores acumulados.

La luz natural del otoño es una gran aliada. Dejar que los textiles se aireen bajo el sol suave de esta época reduce la humedad y refuerza la sensació de limpieza. Incorporarlos después de este proceso aporta un ambiente más agradable a las estancias.

Recuperar mantas ligeras y alfombras finas también brinda la oportunidad de reorganizar los espacios del hogar. Estos elementos aportan calidez sin resultar excesivos y contribuyen a crear un entorno acogedor propio de la estación.

Finalmente, conviene establecer una pequeña rutina de mantenimiento. Aspirar las alfombras con frecuencia y ventilar las mantas prolonga su buen estado y facilita que se mantengan en perfectas condiciones durante toda la temporada.

En definitiva, dedicar unos minutos a preparar estos textiles ayuda a que la llegada del otoño sea más cómoda y agradable, ofreciendo confort y bienestar en el momento justo en que la casa empieza a pedir un extra de calidez.