Los expertos advierten sobre los alineadores dentales adquiridos por internet: "Un riesgo"

En los últimos tiempos se han vuelto cada vez más habituales los anuncios en redes sociales de empresas que ofrecentratamientos de ortodoncia y que se promocionan como"rápidos" o a "precios únicos".





Este tipo de tratamientos suponen un grave riesgo si no lo supervisa un odontólogo





Este tipo de publicidad, no obstante, ha generado gran preocupación entre los profesionales de la salud bucodental, pues más de un paciente ha sufrido problemas derivados de esta práctica.

El Consejo General de Dentistas de España ha denunciado a varias empresas por llevar a cabo este tipo de tratamientos sin la supervisión de ningún especialista cualificado.





"Llevamos años alertando sobre la proliferación de este tipo de negocios que se publicitan, básicamente, en redes sociales, porqueutilizar estos alineadores dentales sin la prescripción y supervisión de un dentista supone un grave riesgo para la salud", según nos cuenta el Presidente de la Sociedad Española de Periodoncia, Dr José Nart.

En este sentido, un juzgado de instrucción de Madrid está investigando cientos de casos de personas perjudicadas por el servicio contratado a estas empresas, según recogen varios medios.









No obstante, analizará las dimensiones que alcanzan las denuncias sobre esta cuestión por si se debe elevar a tribunales superiores.

Las compañías que se promocionan en internet, en ocasiones con la colaboración de influencers, suelen emplear un proceso en el que, en primer lugar, el paciente acude a una revisión con un profesional para después enviar al domicilio del mismo un kit con los alineadores y la información necesaria para el tratamiento.

A partir de ahí, realizan un seguimiento del progreso a distancia, a través de una app.

Afectados

Un afectado que contrató uno de estos servicios alertó a la empresa en cuestión de que se le estaba desprendiendo uno de sus dientes.

Desde la compañía le instaron a continuar con el tratamiento hasta que, finalmente, perdió la pieza y hasta ahora no le han dado ninguna solución.





Asimismo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recoge en su página web reclamaciones de pacientes que se han visto afectados.

"Todo iba bien hasta que me doy cuenta de quelos dientes no hacían el movimiento del tratamientoque aprobé y pagué, me engañaron", asegura un usuario, que pagó 1.499 euros por el procedimiento.

"Antes de iniciar el tratamiento no padecía de problemas funcionales de mordida", comienza diciendo otro afectado, que indica que hacia el final del tratamiento empezó a percibir problemas: "Finalicé mi tratamiento con los alineadores y vi que mi mordida,totalmente ineficaz y no funcionaldado que no se produce entre molares y premolares, sino entre caninos e incisivos, no era la que definía la simulación 3D".

Daños irreversibles"

"Antes de iniciar un tratamiento de ortodoncia, el dentista debe realizar un exhaustivo estudio de la boca del paciente, tal como anamnesis, exploración intraoral, funcional y extraoral, radiografías o impresiones", aclara el Doctor Nart.

Una vez se tengan los resultados de estas pruebas, el dentista hará el diagnóstico yelaborará un plan de tratamiento personalizado", añade.





Así, cuando ya se ha iniciado el tratamiento, el profesional realizará el seguimiento del mismo, pero nunca a distancia, sino siempre de forma presencial.

"Cada paciente es único y requiere de un diagnóstico profesional que contemple no solo la estética, sino también aspectos menos evidentes como la salud de las encías, la oclusión y la integridad de los huesos maxilares", insiste el presidente de la Sociedad Española de periodoncia.

"Adquirir tratamientos de ortodoncia por internet, sin la supervisión de un ortodoncista cualificado, puede serextremadamente perjudicial para la salud bucodental"

Ante esta situación en la que se están viendo afectadas cientos de personas, se ha hecho un llamamiento urgente para que la población evite este tipo de ortodoncia.