Juzgan un hombre acusado de apuñalar a un compañero de piso en las Corts de Barcelona por un trozo de pan

A veces la convivencia entre personas que comparten techo es frágil y una minucia puede ser la gota que haga derramar el vaso. El caso que este jueves ha llegado a juicio sería un ejemplo, puesto que la explosión de violencia que se desencadenó en un piso de las Corts la causó un trozo de pan.

Los hechos pasaron el 22 de septiembre del 2023 en la Gran vía de Carlos III, cuando el hombre a quien se juzga en la Audiencia de Barcelona, después de discutir con su compañero de piso, se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo con una hoja de 18 centímetros, se abalanzó hacia su compañero de piso y le clavó el utensilio en el pecho, hecho que le provocó una hemorragia que no lo mató de milagro.

El ministerio público solicita una pena de prisión de siete años para el autor del apuñalamiento por un delito de intento de homicidio en grado de tentativa y cinco años más de libertad vigilada, además de reclamar que no pueda acercarse durante más de cinco años a su antiguo colega.

La herida infligida a la víctima le ha supuesto secuelas importantes desde entonces y esto se tendrá en cuenta en la hora de valorar las indemnizaciones que, en el supuesto que se condene el procesado, tiene que percibir el denunciante. De hecho, el acusado ya ha consignado en una cuenta judicial 25.000 euros, si bien la fiscalía le reclama mucho más dinero: 29.904 € por las lesiones, 110.858 € por los efectos que han tenido y 22.239 € por el perjuicio moral.