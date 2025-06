Junts rompe las negociaciones con Collboni y frena el cambio del 30 %

El presidente de Junts per Barcelona, Jordi Martí, da por cerrada las negociaciones sobre el 30 %

Junts per Catalunya ha roto las negociaciones con el gobierno del PSC para modificar la normativa que obliga a destinar el 30 % de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda protegida. El presidente del grupo municipal, Jordi Martí Galbis, ha acusado al alcalde Jaume Collboni de no “arremangarse” y de no implicarse directamente en el proceso.

La regulación, aprobada en 2018 con Ada Colau como alcaldesa, seguirá de momento sin cambios. El gobierno necesitaba el apoyo de Junts para sacar adelante la reforma, ya que Barcelona en Comú se opone y ERC ha reiterado que no facilitará el acuerdo.

La reforma del 30 % fue una de las promesas estrella del PSC en campaña. Sin embargo, superado ya el ecuador del mandato, los socialistas no han logrado los apoyos necesarios para cumplirla. Collboni ha afrontado no solo las resistencias de los grupos de la oposición, sino también las presiones del sector inmobiliario y de la gran patronal catalana, Foment del Treball.

desconfianza en collboni

Martí ha lamentado que, pese a la “desconfianza absoluta” en Collboni, su grupo aceptó sentarse a negociar porque consideran urgente abordar la crisis de la vivienda. Sin embargo, ha denunciado que el alcalde delegó las conversaciones en sus tenientes y que el PSC ha enviado mensajes, ultimátums y filtraciones a través de los medios.

“En ningún momento ha querido liderar el acuerdo”, ha dicho Martí. También ha dejado caer que al alcalde podría interesarle más un desacuerdo que un pacto. “Un no acuerdo le sale más a cuenta electoralmente que un sí”, ha afirmado.

Propuestas de junts

Desde hace meses, Junts había puesto sobre la mesa una serie de medidas para facilitar el acuerdo. La principal era una rebaja del 4 % en el IBI para 2026. El PSC solo ofrecía un 2 %. También propusieron reclamar a la SAREB la cesión de los 823 activos inmobiliarios que tiene en Barcelona y aún no ha entregado a la ciudad.

Junts pedía además poner en marcha préstamos del 20 % para la compra del primer piso, en colaboración con el Institut Català de Finances, aplicar criterios de vulnerabilidad en operaciones de tanteo y retracto y ampliar las ayudas al alquiler hasta los 3.500 euros.

Martí ha insistido en que el acuerdo no era imposible. Aunque da por rotas las conversaciones, ha asegurado que Junts sigue abierto a negociar si el gobierno está dispuesto a flexibilizar su posición. "Por ahora no es posible, lo que hacemos es cerrar esta carpeta", ha sentenciado, al mismo tiempo que ha asegurado que Junts ha hecho "el que tenía que hacer".

Martí ha prometido que, si Junts gana las elecciones de 2027 o entra en el gobierno, aprobarán la flexibilización del 30 % “en pocos días”.