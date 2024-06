Jaume Pedrós, de UP: "Falta mano de obra para poder cubrir la campaña de la fruta"

Ya està en marcha la habitual campaña de recogida de la fruta en Lleida. Las previsiones son buenas, se espera una buena producción pero hay un problema y es la falta de mano de obra. El sector está teniendo muchos problemas para encontrar temporeros que quieran trabajar en el campo.

Jaume Pedrós, responsable de temporeros del sindicato Unió de Pagesos, apunta que hacen falta unos 30.000 trabajadores y a día de hoy, dificilmente se podrá cubrir la campaña, y más aún cuando llegue el punto álgido a mediados de julio.

Pedrós constata que hay trabajadores que han participado en campañas anteriores y que ahora no quieren venir porque prefieren buscar trabajos más estables. A ello se suman otros que todavía no han podido renovar los permisos de trabajo por cuestiones burocráticas.

UP reclama un plan piloto para contratar temporeros sin papeles

Unió de Pagesos le pide al Gobierno central que ponga en marcha un plan piloto para que personas en situación irregular y residentes en Catalunya puedan obtener permisos excepcionales para trabajar en la campanya de la fruta. Sería una solución para paliar la falta de mano de obra.





Empieza la campaña de recogida de la fruta





Pedrós calcula que hay unas 700.000 personas sin papeles que no pueden trabajar pero el sector no quiere enfrentarse a multas de hasta 3.000 euros. El año pasado se hicieron 350 inspecciones. El sindicato ha hecho la petición formal para que se ponga en marcha este plan piloto pero de momento no han obtenido respuesta.

Desde el sindicato reconocen que el problema de la falta de mano de obra ha venido para quedarse. El trabajo en el campo es duro, muy sacrificado, y cada vez cuesta más encontrar gente dispuesta a hacerlo. Por eso, dicen, hacen falta soluciones a largo plazo.

"Será una buena campaña"

UP prevé que la de este año será una "buena campaña" con una "buena producción", aunque hay algunas variedades que todavía arrastran los efectos de la sequía. Es el caso, por ejemplo, de la pera, que se recogerá en menor cantidad. Aunque las perspectivas son buenas, Pedrós reconoce que siempre hay que estar mirando el cielo porque "todo se puede torcer en un momento dado" si el tiempo no acompaña.