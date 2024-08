El gas dels inhaladors, altament contaminant

El sector sanitari és un dels més contaminants del món en termes d'escalfament global i entre un 25% i un 50% de la petjada de carboni que produeix correspon als medicaments. Uns dels que tenen més impacte en el medi ambient són els inhaladors pressuritzats. Contenen un gas que contribueix a l'efecte hivernacle i són altament contaminants, especialment si no es reciclen correctament. Ara, un projecte liderat per l'Hospital de Sant Pau, en què participen 42 hospitals més, ha començat a fomentar el correcte reciclatge d'aquests dispositius.

Com s'han de reciclar?

Quan ja s'han utilitzat, i al contrari del que pugui semblar, els inhaladors no s'han de llençar al contenidor groc, perquè encara hi queda part del gas. Justament aquest és l'element més contaminant perquè contribueix directament a l'efecte hivernacle. A més, també tenen altres components com plàstic, metall, cartó i paper.

Per reciclar-los correctament cal portar-los al punt SIGRE de la farmàcia, des d'on s'enviaran a la planta de tractament d'envasos i residus de medicaments, es classificaran i rebran el tractament més adequat en cada cas. Noé Garin, investigador del grup de recerca en farmàcia de l'Institut de Recerca de Sant Pau, recalca la importància de fer-ne un bon reciclatge:"Si no es fa un correcte maneig d'aquest residu, aquest gas passa al medi ambient i afavoreix l'escalfament global, que és el que volem evitar."

Ara, a les consultes de l'Hospital de Sant Pau, a més d'ensenyar als pacients a fer servir bé l'inhalador, també se'ls explica com s'ha de reciclar.

26.000 tones anuals d'emissions de CO2

A Catalunya es dispensen cada any sis milions d'inhaladors i almenys la meitat no es llencen on toca. Si el reciclatge dels inhaladors es fes correctament, els experts calculen que podrien evitar-se, només a Catalunya, 26.000 tones anuals d'emissions de CO2 a l'atmosfera.

Els gasos dels inhaladors, que tenen un impacte directe en l'efecte hivernacle, són els hidrofluoroalcans, uns gasos amb una potència entre 1.300 i 3.500 vegades superior al CO2. Es calcula que l'ús de cada inhalador equival a 300 quilòmetres d'emissions de CO2 d'un cotxe.



Imprescindibles per tractar malalties respiratòries

Tot i ser altament contaminants, els inhaladors són un medicament del tot necessari per tractar les malalties respiratòries i, ara per ara, explica Noé Garin, són insubstituïbles: "Són medicaments broncodilatadors imprescindibles per tractar malalties respiratòries com l'asma o l'MPOC i no podem deixar d'administrar-los als pacients. Davant d'aquesta situació, ens vam plantejar què podíem fer com a professionals sanitaris i aquest va ser el punt de partida del projecte."

El projecte GIMAFH, liderat des de Sant Pau, compta amb la col·laboració de la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària (SEFH) i s'estructura en dues fases: una primera en què s'informa el pacient de com reciclar el dispositiu i una segona per fer el seguiment i saber si el reciclatge dels inhaladors s'ha fet correctament.