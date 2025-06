Felipe VI ve Montserrat como el "punto de encuentro" de la cultura catalana, española y europea

El Rey Felipe VI ha definido Montserrat como "un gran punto de encuentro" de la cultura catalana, de la española y de la europea, y ha asegurado que su valor simbólico trasciende su enorme dimensión religiosa.

"Europa entera se nutre de esa tradición de acogida, conocimiento y aprendizaje", ha dicho este lunes en el Monasterio de Montserrat, en una jornada de reconocimiento a la figura del Abat Oliba en el milenario de la fundación del monasterio a la que también ha acudido la Reina Letizia.

El discurso, que más de la mitad ha sido en catalán, lo ha pronunciado ante el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la alcaldesa de Monistrol, Núria Carreras; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el abad de Montserrat, Manel Gasch, y el prior y comisario del Milenario, Bernat Juliol.

"Debemos estar orgullosos de ella porque nos habla de apertura y progreso. No se cierra en sí misma, no recela de las diferencias, no se queda inmóvil como lo están las rocas, sino que avanza con el tiempo y es un referente para la innovación, la creación y la comunicación", ha añadido.

El Rey ha defendido que las montañas de Montserrat "son faro espiritual, moral e intelectual para tantas personas en Catalunya, en España y en Europa", y ha agradecido la constancia y la perseverancia de los monjes.

es un tiempo de incertidumbre global

A su juicio, el patrón ético del enclave cobra especial importancia en la actualidad: "Tiempo de graves incertidumbres geopolíticas, de graves conflictos y de guerras con una indescriptible dimensión de sufrimiento humano", ha dicho.

"Todos debemos velar por la preservación y la dignidad del espacio público. El suyo es y debe ser, para todos, un mensaje de esperanza", ha señalado.

Felipe VI durante su intervención

Asimismo, ha pedido ser "constantes en la renuncia a los discursos totalitarios, las identidades excluyentes, los prejuicios, los extremismos y las pretensiones de superioridad moral" y apoyar el viaje hacia el bien común.

una visita con una gran carga simbólica

Felipe VI ha recordado que esta es su primera visita como Rey a la Abadía de Montserrat, donde acudieron en 2011 junto a Letizia como Príncipes de Asturias, y ha señalado el vínculo entre el enclave y la Corona.

"Cuando hemos traspasado el umbral de esta basílica, lo hemos hecho con la conciencia clara de su gran simbolismo y del peso de la historia, de lo que significa su milenario", ha dicho el Rey, que antes de su discurso ha visitado y tocado la Moreneta.

Los reyes visitando la Abadía de Montserrat

Para el Rey, la comunidad de Montserrat "va mucho más allá" de sus muros, ya que la representan todos los hombres y mujeres que se identifican con los valores de la vida benedictina.

tensión en las protestas contra la visita de los reyes

Se han vivido momentos de tensión entre los manifestantes de la Assamblea Nacional Catalana y los Mossos d'Esquadra a la salida del cremallera de Montserrat. La entidad había convocado una concentración para protestar contra la presencia del rey Felipe VI. Decenas de manifestantes han subido con el cremallera hacia la estación de Montserrat, y a la salida, los mossos han retenido a los manifestantes.

El balance es de dos personas denunciadas y una docena de identificados en la protesta. Los manifestantes han acusado a la policía de ser "colaboracionistas" del gobierno central, con gritos como "No nos moverán", "muy valientes tirando al suelo a mayores de 60 años" y "vergüenza, Mossos".