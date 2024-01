Un experto explica como te influirá el control de hacienda si usas Vinted o Wallapop

Cada vez son más las personas que utilizan aplicaciones como Wallapop, Airbnb, Vinted o Ebay para vender algún producto para dar una nueva vida a un producto que ya no utilizan. Es por eso que hacienda ha impuesto a los usuarios de estas aplicaciones de informar de las actividades y los beneficios que han obtenido.

¿Afecta a todos los usuarios?

Si has vendido más de 30 productos al año en estas plataformas, independientemente del valor, o hayas recibido más de 2000 euros,tienes la obligación de informar y declarar los beneficios que has obtenido, es por eso que Wallapop o Vinted te mandarán un aviso para que aportes este tipo de información. Si te niegas, te bloquearán la cuenta y podrían retenerte el pago de la venta hasta que no se envíe toda la información.

¿Qué información hay que mandar?

Tienes que aportar tu identidad como vendedor, las actividades que realizas, los métodos de pago y el tipo de cobro que utilizas. También es muy importante verificar el lugar de residencia para que estas plataformas se comuniquen con los organismos tributarios de cada país.

¿Por qué hacienda ha decidido tomar esta decisión?

Hacienda considera que las operaciones entre particulares también tienen que tener impuestos incluidos, es por eso que se trataría de fiscalizar las operaciones para poder evitar fraude.

El profesor de EADA, Martín Vivancos, afirma que "debido a estos límites, algunos consumidores han decidido poner el freno" a la hora de vender sus productos. Para los usuarios que utilicen Bizum también podrán recibir una multa de hacienda si superan la cantidad de 5000 euros al mes entre operaciones.

Las trampas de la picaresca

Como de costumbre hecha la ley hecha la trampa. ¿Qué ocurre si se utiliza la plataforma solo para contactar?. Por ejemplo, vemos el anuncio de una motocicleta que se vende por 10 euros, los interesados contactan y se llega a un precio final fuera del control del lugar donde solo consta 10 euros.

"Aquí ya se escaparía al control por importe y entrarían en juego otras variantes de movimiento de capitales" concluye el experto.