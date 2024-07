Estreñimiento del viajero: "¿por qué siempre me pasa cuando estoy de vacaciones?"

La gente espera el verano para tomarse unos días libres, romper con la rutina y hacer algún que otro viaje. Es una de las citas más esperadas del año, cuando tanto individualmente como en pareja o en familia se puede conocer mundo al mismo tiempo que se descansa mental y físicamente del día a día.

En función de nuestro destino, somos muy cuidadosos con lo que tomamos para evitar uno de los principales riesgos de viajar: la diarrea. Sin embargo, pocas veces tomamos en consideración otro de los grandes males de las escapadas: el estreñimiento o la constipación del viajero.

¿Qué es el estreñimiento del viajero?

Entendemos por estreñimiento del viajero la disminución de la frecuencia de las deposiciones o la dificultad en la evacuación en una persona que suele tener un ritmo intestinal regular y que coincide con un viaje.

Suele ser una dolencia habitual cuando hacemos un viaje o modificamos nuestra rutina habitual por estar de vacaciones. El tránsito intestinal se desregula y cuesta más ir al baño con regularidad.

No existe un rango de edad ni sexo más propenso a presentar este tipo de estreñimiento, aunque suele ser más frecuente en mujeres y en personas que ya suelen padecer esta dolencia.

Los motivos más frecuentes de este tipo de constipación son los cambios en la dieta, en el ejercicio físico y en nuestra rutina diaria.

Es evidente que cuando estamos de viaje no tomamos lo mismo ni mantenemos los horarios habituales. ¿Quién no ha comido algo rápido en la cola de un monumento? ¿O quién no se ha dejado ir en vacaciones con alguna que otra cena copiosa y algo de alcohol?

De viaje a menudo también se ven alteradas otras rutinas, como la cantidad de agua que ingerimos, la hora a la que solemos ir al baño, cuando nos duchamos, el momento en que nos vamos a dormir e incluso los kilómetros que hacemos a pie.

¿Cómo podemos prevenirlo o sobrellevarlo mejor?





sin consultar a un especialista. La constipación mejorará poco a poco si aplicamos medidas como el aumento de la ingesta de líquidos y de alimentos ricos en fibra, como la fruta y la verdura.

Otra de las recomendaciones habituales que se hace a aquellos que quieren mejorar su tránsito intestinal cuando están de viaje es intentar regularizar los horarios de las comidas y el sueño. Las vacaciones son para descansar y romper con la rutina, pero nuestro cuerpo agradecerá cierto orden.

En tercer lugar, es importante hacer ejercicio físico con regularidad, sobre todo si nuestro destino vacacional tiene como objetivo descansar. Es habitual abandonar el gimnasio o la rutina de ejercicio cuando estamos fuera de casa, pero siempre podremos encontrar un hueco para caminar o incluso hacer unos largos en la piscina.