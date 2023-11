Esto es lo que hay que hacer para ser paseador de perros

En Catalunya hay registradas más de un millón de mascotas actualmente. Los perros encabezan la lista, seguidos de gatos, hurones y especies exóticas.

Si ponemos el foco en los perros hay que decir que sus propietarios no siempre pueden atenderlos como desearían. Paseos tres veces al día, jugar con ellos, alimentarlos... ahí es donde entra la figura del paseador de perros. Una ocupación que surge de la necesidad de atender a nuestras mascotas, pero también de la necesidad de tener unos ingresos extra.



Un trabajo que surge de una necesidad

Todavía no existe una regulación concreta para la tarea del paseador de perros, pero cada vez hay más personas que ejercen como tal. Evidentemente, sus funciones van más allá de sacar a las mascotas de otros. Desde COPE Catalunya hemos hablado con Adriá Serra, que actualmente se dedica a este oficio a tiempo completo. "Surgió en la pandemia, me quedé sin trabajo y vi como algunas personas no podían sacar a su perro", apuntaba el protagonista. Fue entonces cuando a través de anuncios en Internet consiguió captar a sus primeros clientes.









¿Cuáles son las cualidades que debe tener un buen paseador de perros?

Cada mascota tiene unas necesidades específicas y el paseador tiene que adaptarse para cumplirlas, así que debe ser una persona empática, y preferiblemente, con pasión por el mundo animal. "Siempre me adapto a las necesidades del cliente y también adapto mis tarifas al servicio ofrecido".

Aparte de potenciar la rutina del paseo, el profesional debe mantener la serenidad, para tomar el control sobre la conducta del perro y evitar o resolver conflictos con otras mascotas o incluso con humanos. En definitiva, tener breves nociones de adiestramiento canino. La agilidad es otra virtud muy cotizada, ya que los paseadores suelen cuidar a más de una mascota a la vez. "Ahora estoy con 3 perros, dos se quedan en mi casa y a otro solo lo paseo por horas", asegura Serra. Por último, el dominio de herramientas de control como correas, collares y arneses suma puntos.

¿Hay una formación específica?





En España, actualmente no existe un certificado o una titulación específica para ser paseador de perros. Por lo tanto, cualquier persona puede hacer esta tarea, ya sea a cambio de una contraprestación económica o como labor desinteresada. Pero eso no significa que todo el mundo pueda desenvolverse correctamente.

Una formación en etología puede ayudar a desarrollar el trabajo con mayor profesionalidad, ya que un etólogo canino estudia el comportamiento de los perros, comprendiendo y modificando, en caso de que sea necesario, la conducta del animal.





¿Cuál es la rutina ideal para el paseo?





Las funciones que cumple un paseo son múltiples.Para empezar, hacer ejercicio físico y activar el cuerpo de los canes. Cabe destacar que es importante que lo puedan hacer de manera divertida, porque es el momento en el que se relacionan con otros seres vivos, y también con el entorno, aspectos fundamentales para su educación.

Según los expertos, un perro tiene que pasear, como mínimo, 3 veces en el día en intervalos de 8 horas y cada paseo tiene que durar unos 20 o 30 minutos. El ritmo lo marcará cada mascota, pero el dueño o el paseador debe controlar en qué entorno sacarlo. Lo ideal es apostar por zonas verdes o parques habilitados, lejos de las carreteras y los espacios más contaminados.



La mejor hora de paseo es la franja matinal, la hora antes de la oficina, porque los perros están más activos y favorece a crear una rutina. También es una manera de evitar que las calles estén muy transitadas. El paseo matinal tendría que ser el más largo porque tiene muchísimos beneficios como evitar problemas de ansiedad o aburrimiento, tal como la aparición de estereotipias.

Por la tarde, los expertos recomiendan una ruta corta, que dure unos quince o treinta minutos como máximo, para potenciar la socialización y dar a las mascotas la posibilidad de jugar. Y para acabar, por la noche, es mejor idear un trazado calmado, antes de ir a dormir.









¿Es posible dedicarse a esta tarea a tiempo completo?





Actualmente, Adriá Serra se dedica exclusivamente al cuidado de los canes, pero también recibe una subvención del estado. "En un futuro, no descarto combinar este trabajo con otras oportunidades que puedan surgir", el paseador no cierra puertas y cree que compatibilizar esta tarea con otras sí que es posible.