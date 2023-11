En este Black Friday se prevé un 35% más de gasto que el año anterior

La OBS Business School, publica el informe Black Friday 2023, dirigido por el profesor Claudio Arós, en el que se analizan las cifras y tendencias del pasado año y las previsiones para este. Unos días (Black Friday y Cyber Monday) que ya están extendidos por todo el mundo debido a la globalización del comercio, la aparición del ecommerce y la cada vez mayor asimilación de otras culturas y tradiciones. En términos generales el informe prevé una campaña positiva en la que continuará el crecimiento de las ventas mundiales tanto en el Black Friday como en el Cyber Monday. La ya llamada Black Week sigue conquistando año tras año la voluntad de los consumidores que esperan encontrar en estas fechas grandes descuentos. Una de las grandes variables que podrían modificar el comportamiento de los consumidores y quizá contraer las compras este año es la inflación. Sin embargo, a la vista de los datos de 2022, el informe habla de un consumidor resiliente que hará que esta campaña siga disfrutando de buena salud. Se prevé un gasto estimado de 284€ por hogar en esta campaña, lo que significaría un aumento del 35% respecto al año pasado. Eso sí, se espera un comprador más sensible a los precios y por tanto más selectivo a la hora de elegir productos o servicios, optando por productos esenciales sobre otros de lujo o no estrictamente necesarios. Ello podría variar las preferencias con respecto a otros años y por ello los minoristas necesitarán ofrecer descuentos más significativos si quieren atraer clientes en una intensa competencia entre establecimientos.El auge del comercio electrónico sigue en aumento, lo que no quiere decir que las tiendas físicas dejen de luchar por sus ventas. De hecho, ya existen numerosas iniciativas para recuperar su espacio, con propuestas creativas, ventas híbridas o introduciéndose en redes sociales para atraer a más clientes (sobre todo a través de Tik Tok). Una guerra entre los dos canales que ya ha comenzado. España destaca por ser el segundo país de Europa, solo por detrás de Reino Unido, donde mejor funcionan las ventas en el Cyber Monday.

Datos de la campaña 2022

Reino Unido fue el tercer país del mundo con más ventas en la campaña de 2022 por detrás de Estados Unidos y Canadá, cuna de estas fechas. La cifra global alcanzó los 4.000 millones de euros. En España las cifras de ventas fueron las mayores del año, superando las de las rebajas de enero, San Valentín o la campaña de Navidad. Cada hogar español gastó una media de 210€. El 54,3% de compras fueron productos de electrónica (destacaron el FIFA21, el Robot Aspirador Conga y la Xiaomi Mi Band), el 37,4% moda, el 15,9% cosmética y perfumería y el 12,5% ocio y viajes. También destacaron juguetes como el Castillo de Darth Vader de LEGO.

En 2022 se constató un cierto retorno hacia las tiendas físicas, pero aun así las ventas online alcanzaron los 65.300 millones de dólares en todo el mundo, lo que supuso un crecimiento interanual del 3,5%. Amazon fue quien mayores ventas registró con un aumento en España del 434% durante esos días. En segundo lugar, el Corte Inglés, que ha sabido expandirse en 35 mercados internacionales a través de diferentes fórmulas, y MediaMarkt. Tras ellos destacaron los ecommerce de Carrefour, Apple, Mango, Zara, H&M y Adidas. El 73% de las compras online se realizaron desde teléfonos móviles.





Pero no todo es bueno





A pesar del enorme éxito del Black Friday en todo el mundo, también está despertando voces críticas al consumismo y a su huella en el planeta. El informe indica que tanto fabricantes como comercios deben ir cambiando su discurso para hacer más énfasis en temas medioambientales. “Es una oportunidad para demostrar el compromiso con la sostenibilidad y que los consumidores tomen decisiones de compra más conscientes”, afirma Claudio Arós, profesor de OBS Business School. También existen críticas por la posible explotación laboral y las condiciones de trabajo de muchos empleados, que son contratados temporalmente para estas fechas con jornadas efectivas larguísimas. O por motivos de seguridad, ante las imágenes de multitudes enloquecidas peleando por productos en oferta. Algunos críticos argumentan que el Black Friday desvía la atención de valores más importantes como el agradecimiento y la solidaridad, que se asocian tradicionalmente con la temporada de Acción de Gracias y la Navidad. Y, además, el Black Friday ha llevado a una cultura de descuentos y ofertas constantes, lo que puede hacer que los consumidores sean más reacios a pagar precios justos por productos y servicios en otros momentos del año. Ello perjudicaría sobre todo a las pequeñas empresas y artesanos. Ante ello están surgiendo por todo el mundo movimientos anticonsumo como elGreen Friday, día que se celebra en la misma fecha que el Black Friday y que nace como un movimiento alternativo con el objetivo de fomentar un consumo más responsable y sostenible, y que promueve prácticas como el reciclaje, el apoyo a los pequeños comercios, la compra de artesanías y la venta de productos de segunda mano.

En cualquier caso, si uno está dispuesto a aprovechar estas fechas para realizar sus compras, debe tener en cuenta que no todos los descuentos son reales. La Organización de Consumidores y Usuarios, tras una comparación de 12 mil productos, demostró que un 40% costaba lo mismo, un 25% había subido y un 35% eran rebajas reales. Y es importante también comprobar que la calidad de los productos ofertados es la esperada, porque a veces varía significativamente.