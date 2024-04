Estas son las fechas clave de la campaña de la declaración de renta que debes conocer

Se acerca el inicio de la campaña de la renta 2023 y es importante recordar las fechas claves para presentar la declaración dentro de los plazos correspondientes.

Según el calendario publicado por Hacienda, la campaña arrancará después de Semana Santa, el miércoles 3 de abril del 2024, y se alargará hasta el 1 de julio, un día más del habitual, puesto que el 30 de junio cae en domingo.

El que ya se puede hacer desde el 19 de marzo es consultar los datos fiscales del año a través del web y la aplicación móvil de la Agencia Tributaria.





La fecha de presentación de la declaración de la renta va del 3 de abril al 1 de julio del 2024





En el terreno de los autónomos, en esta campaña hay varios cambios que afectan todo el colectivo, y aquí te los explicamos: tendrás que hacer la declaración, tanto sí como no.

La declaración de la renta es el cálculo del dinero que has ganado durante el último año, es decir: el dinero que has recibido menos el dinero que has gastado relacionados directamente con el trabajo (comprar una herramienta de trabajo, el alquiler del despacho, gastos derivados, etcétera).

El que nos queda de beneficio es la renta que tendremos que declarar y, está claro, dar una parte a Hacienda.



¿Qué novedades hay para los autónomos en la declaración de la renta 2023-2024?



La primera, y más importante, es que la Agencia Tributaria y la Seguridad Social se han hecho tan amigos que han decidido compartir nuestros datos y trabajar conjuntamente.

Cómo saben los interesados, el 2023 han entrado en vigor las cuotas de autónomos variables en función de los ingresos reales.

El que pasa es que la Seguridad Social sabe que muchos autónomos le dirán que han cobrado muy poco para ahorrarse un aumento de la cuota de autónomos, puesto que, hasta ahora, la Seguridad social no veía el que cobramos. Hasta ahora.



Todos los autónomos tendrán que hacer la declaración de la renta, hayan tenido ganancias o pérdidas



Hasta el año pasado, los autónomos con menos de 1.000 euros de beneficio no estaban obligados a hacer la declaración.

A partir de ahora, Hacienda enviará nuestras cifras económicas a la Seguridad Social para verificar que las ganancias que le decimos son los reales y poder ajustar la cuota de autónomos.





La fecha de presentación de la declaración de la renta va del 3 de abril al 1 de julio del 2024





Con la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, estos límites de 1.000 euros han desaparecido y todos los autónomos que hayan sido dados de alta como autónomos en algún momento del 2023 tendrán que presentar la renta obligatoriamente el 2024, hayan tenido ganancias o pérdidas, a fin de que la Seguridad Social pueda saber cuánto ganamos de verdad.





Aumentan la desgravación 'de difícil justificación'



Hay un concepto en la declaración de renta de los autónomos que son los gastos de difícil justificación. Es decir, unos gastos relacionados con tu actividad económica que no tienes manera de justificar porque no tienes ningún recibo o por el motivo que sea.

Pues bien, si hasta el año pasado, los autónomos podían declarar un máximo de un 5% de gastos de difícil justificación, a partir de esta campaña se podrá declarar hasta un 7% del total de gastos sin justificante.

Hay que aclarar, pero, que solo tienen derecho los autónomos que lleven a cabo actividades profesionales, no empresariales, y que lo hagan por el régimen de estimación directa. Quedan excluidos, por lo tanto, los que lo hagan por módulos.

La fecha de presentación de la declaración de la renta va del 3 de abril al 1 de julio del 2024







Otros gastos habituales que se pueden desgravar son la cuota de autónomos, el coche y el móvil (si los usamos para el trabajo), la formación relacionada y otros pagos derivados de la actividad económica.

Y además, aquellos que estén en su primer año como autónomos se pueden deducir un 20% de los beneficios. Recuerda que el último día para presentar la declaración de la renta es el 1 de julio.





Las fechas claves



A partir del 19 de marzo: ya se pueden consultar por internet los datos fiscales que tiene Hacienda.



Del 3 de abril al 1 de julio: modificación y presentación de la declaración de la renta por internet.



A partir del 29 de abril: solicitar hora para confeccionar la declaración por vía telefónica.



Del 7 de mayo al 1 de julio: la Agencia Tributaria trucará a las personas que hayan pedido hacer y presentar la declaración por teléfono.



A partir del 29 de mayo: solicitud de cita previa para la atención presencial a las oficinas de Hacienda para hacer la declaración de manera presencial.



Del 3 de junio al 1 de julio: confección y presentación de la declaración de la renta presencialmente a las oficinas de la Agencia Tributaria.



26 de junio: último día para presentar la declaración si sale a pagar y se quiere pedir domiciliar el pago.



28 de junio: último día para pedir cita si se quiere presentar la declaración por teléfono o de manera presencial.



1 de julio: fin de la campaña de la renta, último día para presentar la declaración.