La epidemia del dolor crónico para millones de personas. "Hay días que no me puedo ni levantar", lamenta una afectada

Carme Salinas se ha levantado hoy," así, así, hoy estoy en un 8 sobre 10, que no está nada mal. Hay días que me levanto con un dolor más severo, y solo me puedo sentar y luego ni siquiera puedo levantarme. Los días que mejor me encuentro, aprovecho para hacer las cosas que otros no puedo, como ir a pasear. Yo cada día tengo dolor".

Una actividad tan sencilla, en teoría, como agradable, como es dar un paseo, se convierte en el objeto de deseo prioritario para millones de personas. Y así todos los días

Es el llamado dolor crónico, que según el barómetro del dolor crónico en España 2022, casi el 26 por ciento de la población sufre dolor crónico y el 27,1 por ciento desconoce la causa de su enfermedad.

El dolor crónico agrupa a diversas dolencias que tienen en común, que provocan unas fuertes molestias paralizantes, que impiden a la persona disponer de una vida normal, sin dolor y con acceso a actividades deportivas o de movilidad más ligeras y habituales.

Son varias las enfermedades que causan estas graves consecuencias; así hay 4 patologías que aglutinan el dolor no oncólogo, en esta categoría; como son la artrosis, la migraña, los dolores lumbares y las cervicales. Luego están las enfermedades oncológicas, y la fibromialgia, entre otros. Es decir, que hay muchas dolencias, que generan ese dolor crónico.

Carme Salinas, madre de 4 hijos, empezó con fatiga muscular y episodios de cansancio. No sabía las causas, hasta que llegó el diagnóstico definitivo; padecía de fibromialgia," yo siempre tenía muchos dolores, y no sabía el porqué. Era un dolor extraño, les decía a los doctores que había días que no me levantaría de la cama, si no tuviera que atender a mis hijos. Después de diversas pruebas me encontraron con la enfermedad, y así sigo 25 ños después".

La afectada lamenta que mucha gente no entiende el dolor que sufre. Es una epidemia invisible, "mi marido todavía no lo ha acabado de asimilar, hay días que me dice, vamos a dar una vuelta, vamos. Al no verse el dolor que sufres, cuesta de entender a veces a tu entorno", explica Carme Salinas, ya más acostumbrada a estas situaciones.

CUANDO UN DOLOR SE MANTIENE POR 6 MESES, YA SE CONSIDERA CRÓNICO

La doctora Adriana Buriticá, del grupo multidisciplinar de investigación clínica de patología musculoesquelética, fragilidad y tratamiento del dolor del Hospital Universitario Arnau de Vilanova, ha explicado en MIGDIA COPE CATALUNYA," ahora mismo se define como un dolor agudo si se cronifica, cuando hay una cirugía, si pasa más de tres meses. De manera general, cuando el paciente lleva más de 6 meses con dolor".

La doctora especialista en el tratamiento del dolor, expone "que lo se busca es mejorar la funcionalidad, tenemos que tener algo claro; buscamos que está causando este dolor, si podemos identificar la causa y tratarla, cuando la respuesta es no, tendremos que aprender a convivir con ese dolor, y empezar a aplicar una serie de técnicas y tratamientos que buscar la mejora de paciente, pero no podremos quitar ese dolor", razona Adriana Buriticá.

Los expertos inciden que los afectados por dolor crónico, pueden sufrir asociados al dolor, cuadros de depresión o de ansiedad, y por esto el tratamiento no solo tiene que ocuparse del dolor y sus causas, sino también en la prevención de otras patologías que puede aparecer, debido a la pérdida de la calidad de vida de los afectados.