La emoción de una migrante en Barcelona ante la nueva regulación: "Esto es histórico"

Catalunya lidera el número de personas migrantes que pueden solicitar desde hoy su regulación. Del medio millón de personas, que terminarán accedan a la medida en toda España, 135.000 residen en Catalunya. La previsión es que haya 200.000 solicitudes en nuestra comunidad, y la Fundación Ciudadanía Global prevé que un 67% sean validadas.

Este jueves ha empezado el plazo para la presentación de solicitudes, por vía telématica a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y termina el 30 de junio.

También hoy, ya se puede pedir cita previa en el teléfono 060 y presentar la solicitud de forma presencial, que empezará el próximo lunes 20 de abril.

Los demandantes, puede ir a presentar los documentos, en las oficinas de extranjería y de Seguridad Social habilitadas, y en las oficinas de Correos en las capitales provinciales y localidades mayores de 50.000 habitantes.

Berhmar, 55 años de nacionalidad colombiana, es una migrante que reside en Barcelona desde hace dos años y seis meses.

Para ella, este cambio normativo representa una oportunidad muy esperada para alcanzar la estabilidad, ya que llevaba tiempo preparando su documentación para "no estar, como dice uno, criollamente, dando carreras para hacer todo el proceso".

Una nueva esperanza para su nieta de 7 años que vive con ella en barcelona

Hasta ahora, Berhmar se encontraba en España bajo un proceso de asilo por resguardo internacional, lo que le permitía tener una tarjeta roja que ya había renovado una vez. Sin embargo, describe su situación como un limbo legal: "Ni me la denegaban ni me la aprobaban, entonces, era estar como estar y no estar, es algo que no teníamos como una connotación legal". Esta incertidumbre afectaba su vida y la de su nieta de siete años, de quien está a cargo.

Vamos a tener como más estabilidad. Es una gran noticia para nosotras" Berhmar, colombiana de 55 años, pendiente de regulación.

La nueva regulación es especialmente significativa para el futuro de su nieta. Mientras que Berhmar tendrá que renovar su residencia en un año, su nieta "tiene la opción de cinco años con su residencia". Esto le proporciona una gran tranquilidad, ya que le da la seguridad de que la niña "va a estar más protegida por ser también una persona vulnerable y menor de edad".

Uno de los aspectos más positivos de la nueva normativa es la simplificación de la documentación requerida. Bermar explica que, a diferencia de lo que esperaba, no tendrá que aportar papeles de sus más de dos años en el país. La administración ha simplificado el proceso y "solo solicitan la de cinco meses, contando a partir de ahorita de abril que se aprobó".

La emoción de Bermar es palpable al hablar del cambio, que califica como "histórico" para todos los migrantes. "Estaba añorando una salida, porque los que venimos de algunos países que hay convenios, mas no tenemos respuesta favorable con lo de el asilo", confiesa. Su testimonio refleja la esperanza de miles de personas que ven en esta regulación una puerta hacia una vida con mayores derechos y seguridad jurídica.