Detenido en Martorell un hombre de 36 años por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista

Entre los objetos requisados al detenido destaca un cuchillo de grandes dimensiones

La Guardia Civil, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra, en el marco de la denominada Operación ASSOQ, han detenido a un hombre de 36 años en la localidad de Martorell (Barcelona) como presunto autor de un delito de auto adoctrinamiento terrorista y enaltecimiento del terrorismo.

Como consecuencia se ha realizado un registro en su domicilio en Santa Bárbara (Tarragona), donde los agentes han incautado diferentes dispositivos electrónicos y un arma blanca.

La investigación se inició durante el año 2024, tras detectar un cambio radical en la actitud del detenido, que mostraba una conducta cada vez más agresiva, y realizaba proclamas a favor de organizaciones yihadistas en redes sociales.

Los agentes confirmaron su proceso de radicalización, alimentado por el consumo intenso de contenidos extremistas relacionados con el conflicto en Palestina.

Ante la existencia de indicios y evidencias sólidas de su presunta actividad terrorista, y para neutralizar la potencial amenaza de que este individuo tuviese la intención de realizar una acción violenta, el 13 de agosto se decide anticipar su detención.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil y del Área de Información Territorial de Mossos d’Esquadra de Terres de l’Ebre, bajo la tutela de los Juzgados Centrales de Instrucción número 3 y 1 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El detenido, tras su puesta a disposición judicial, ha ingresado en el centro penitenciario de Brians 2.