Desheredado tras las discusiones familiares de Navidad: "Para mí está muerto"

Durante la navidad, se avivan los rifirrafes y las discusiones entre familiares, y algunos deciden incluso desheredar hijos, hermanos. Excluirlos del testamento y herencia.

En épocas como la Navidad nos reunimos con familiares con los que no tenemos una muy buena relación y es en estas comidas cuando puede salir más de un tema de discusión.

El notario de Vilassar de Mar y miembro de la junta directiva delcolegio notarial de Cataluña, Albert Domingo, nos explica que mayoritariamente cuando se produce el desheredo ya hay una mala relación previa de hace tiempo:

"Sí que pasa y sucede que hay, una relación que ya está, diríamos contaminada o es una relación que es conflictiva. Y entonces los padres, de alguna manera, cambian el testamento desheredando a hijos, pero ya sabes que por la ley catalana tienen la obligación de dejar un 25% en concepto de legítima a repartir entre todos los hijos."

¿Qué motivos hay para desheredar?

Es un procedimiento que acostumbra a tener diferentes motivos, diferentes razones, pero en muchos casos, acaba siendo por los añadidos:

"Esta carencia de relación permite a los padres desheredar a estos hijos. Entonces dicen mire, es que yo quiero ver mi hijo, no puedo o no me dejan ver al nieto o, en definitiva, hace catorce años que no lo veo o cuando me ve ni me saluda y ni me habla. O dicen. Tú estás muerto para mí."

¿Ocurre solo en Navidad?

Se da esta circunstancia, pero no especialmente tampoco después de las fiestas de Navidad, sino que se dan en todo el año todo el año explica Domingo "Ya te puedo asegurar, yo no veo ningún padre que por capricho desherede a nadie, esto ya te lo puedo asegurar. No he encontrado nunca, nunca. Ningún caso." y añade el notario que "Sobre todo las madres porque son las madres. En realidad ellas no cortan nunca el cordón umbilical de la relación con sus hijos, lo cortan los hombres u otra guerra familiar, quizás, pero las madres no."

Es decir, que son los padres y no las madres los que acostumbran a tomar la iniciativa para retirar la herencia a sus hijos.



Son situaciones muy duras

Las situaciones de conflictos con familiares de primer grado o descendientes son durísimas. No es raro que los más extremos acaben en violencia. "La policía, dice, mira un crimen donde se acaba normalmente en un 90% o 85% es dentro de la familia. Allá se encuentra el culpable."

Así pues, podemos decir que al final el mejor sería reunirse en Navidad con quien tengas una mejor o buena relación y evitarse el revivir ciertas situaciones.